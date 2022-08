Best of FDP-Rülke: Von Heuchlern und Heulsusen

Eine Charakterstudie in Zitaten:

"Die CDU hat ihre Seele verkauft."

Am 3.4.2021, enttäuscht über die Koalitionsverhandlungen der Schwarzen mit den Grünen in Baden-Württemberg – wo sich doch die FDP als so hübsche Braut geschmückt habe, "dass eigentlich jeder sie haben wollen müsste".

"Es ist schon zu viel, wenn in Baden-Württemberg der eigene Verkehrsminister mit fanatischem Eifer das Automobil bekämpft. Autofahrer sind nicht die Melkkuh der Nation. Die Frage der Erreichbarkeit der Innenstädte ist ein zentrales Element im Kampf gegen deren Verödung."

Am 1.6.2022 zur Idee, Parkgebühren in Innenstädten grundsätzlich zu erhöhen.

"Winfridos Kretschmannakis führt Baden-Württemberg in den Ruin."

Am 12.12.2012 zur grün-roten Haushaltspolitik.

"Seit den letzten Lebensjahren von Hölderlin im Turm hat kein Tübinger mehr so wirr dahergeredet."

Am 24.3.2011 zur Einschätzung von Boris Palmer, Stuttgart 21 habe den Stresstest nicht bestanden – was sich als zutreffend herausstellen sollte.

"Was mir fehlt, sind kernige Mitdiskutanten wie Stefan Mappus von der CDU und Claus Schmiedel von der SPD. Dafür gibt es jetzt zu viele Heulsusen, die zwar austeilen können, aber sofort depressiv werden, wenn man sie selbst kritisiert."

Am 3.8.2021 im Gespräch mit der "Pforzheimer Zeitung", wobei er ebenfalls beklagte, dass es Baden-Württembergs Parlament an "guter Rhetorik" mangele.

"Früher haben sich die Grünen angekettet, wenn die Castoren kamen. Heute singen die Grünen das Lied: Ihr Castorlein kommet."

Am 24.4.2013 zur von Ministerpräsident Winfried Kretschmann angestoßenen Endlager-Suche und dem Versprechen, in Baden-Württemberg produzierten Atommüll auch zurückzunehmen.

"Schon seit Wochen überbieten sich führende Vertreter der grün-konservativen Landesregierung mit immer neuen Verzichtsdebatten und einer immer schärferen Verbotspolitik. Während die Menschen im Land mit Sorge auf die nächste Nebenkostenabrechnung blicken, Kommunen, aus Misstrauen gegen die Krisenkompetenz des Ministerpräsidenten, bereits eigene Krisenstäbe ins Leben rufen und unsere Industrie auf Recht-, Planungs- und Investitionssicherheit drängt, sollen Badeverbote Baden-Württemberg nun sicher durch Herbst und Winter bringen."

Am 19.7.2022 zu Äußerungen Kretschmanns, im Notfall einer Gasmangel-Lage für die Schließung von Spaß- und Hallenbäder zu sein.

"Einer meiner Söhne duscht zu lange. Als er klein war, hat seine Oma gedroht, ihn hole der Waldrapp. Nun drohe ich ihm: Dich holt der Habeck."

Am 28.7.2022 im Interview mit dem "Mannheimer Morgen".

"Baden-Württemberg ist das windärmste aller 16 Bundesländer. Es ist doch Unfug, gerade hier das Heil in der Windkraft zu suchen. Das ist so, als ob man mitten in Stuttgart auf Großwildjagd geht."

Am 13.6.2015 zum geplanten Windkraftausbau im Südwesten.