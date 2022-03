Arthelps Awdijiwka: Flucht statt Kunst

In Awdijiwka war Arthelps im vergangenen Jahr zum zweiten Mal, ermutigte Kinder, ein Held zu werden. Weil "Heroes" so gut lief, sollte die Arbeit verstetigt werden mit Creative Hubs – Containern, in denen Kinder inmitten von Chaos einen Rückzugsort finden, wo sie mit Künstlerlnnen arbeiten können und Gemeinschaft erleben. Die Stuttgarter sammelten bereits Spenden dafür. "Aber jetzt brauchen die Kinder etwas anderes", sagt Lupo. Nahrung, Decken, Medikamente, Unterkunft. Am besten wäre es, wenn die Kinder in Sicherheit gebracht werden könnten. "Einige sind mit ihren Familien auf dem Weg in den Süden, weg von den Kämpfen."

Auch das Arthelps-Team aus Awdijiwka habe die Stadt mittlerweile verlassen können. "Am Sonntag ist zum Beispiel unsere Ljudmilla mit ihrer 87-jährigen Mutter in ein Auto gestiegen und fährt jetzt Richtung Grenze", erzählt Lupo. Es sei sehr gefährlich, sich auf den Weg zu machen. Aber in der Stadt sei es eben noch gefährlicher.

Lupo, der einst Creative Director bei der Agentur Jung von Matt Neckar war, ist in diesen Tagen im Aktionsmodus, organisiert Hilfstransporte Richtung Ukraine. "Wir sind fest entschlossen, da reinzukommen", sagt er. Wenn er sich an seinen letzten Besuch in Awdijiwka im September vorigen Jahres erinnert, wird er traurig. "Es war so schön zu erleben, wie die Kinder mitmachten. Jetzt sind unsere Helden auf der Flucht." Und er wird wütend: "Im September wurde da jede, wirklich jede Nacht geschossen und gebombt. Von den Russen! Aber das hat hier kein Schwein interessiert."

Nun ist konkrete Hilfe wichtig. Für die Menschen, die noch in der Ukraine in umkämpften Gebieten sind, und für die Flüchtlinge, die an die Grenzen kommen.



Nähere Informationen und Kontakt zu Arthelps hier.