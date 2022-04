Ausstellung F. C. Gundlach: Ikonen im Schaufenster

Nach dem Zweiten Weltkrieg, er wurde auf den letzten Metern noch als Soldat eingezogen, besuchte er eine Fotografie-Schule, ging erstmals in seinem Leben nach Paris, arbeitete in den Fünfziger Jahren als Assistent in Stuttgart bei der Modefotografin Ingeborg Hoppe. Gundlach fotografierte Stars wie Hildegard Knef und Romy Schneider, Homestories mit Filmstars, später war er dank eines Engagements für die Lufthansa rund um den Globus unterwegs, produzierte Reisereportagen, zu einer Zeit, als sich das Fliegen noch kaum einer leisten konnte. "Film und Frau", eine Zeitschrift für gehobenes Publikum, das in der Wirtschaftswunderzeit die Nachwehen des Krieges vergessen wollte, wurde 1953 zu seinem größten Auftraggeber.

Später arbeitete er für "Brigitte", fotografierte auch Prêt-à-porter, also Mode von der Stange, die im Gegensatz zur maßgeschneiderten Haute Couture damals noch skeptisch beäugt wurde. F. C. Gundlach, Pelz- und später Wein-Liebhaber, hatte ein feines Sensorium für Geschichten, die er in seinen Modefotos einschrieb und wurde so selbst zu einem Teil der Geschichte der Mode und einem der bedeutendsten Modefotografen der Fünfziger bis Siebziger Jahre.

Und nicht nur das. Wie kaum ein anderer setzte er sich ein für die Profi-Fotografie. Weil es für Fotografen kaum Infrastruktur gab, zog Gundlach im Hamburger Medienbunker an der Feldstraße ein Dienstleistungsunternehmen auf, mit einem Laden, Laboren, Studios, einer Buchhandlung mit Fachbüchern. Später, Mitte der Siebziger, richtete er dort die PPS. Galerie F. C. Gundlach ein, eine der ersten Galerien, die Fotografien ausstellten, mit weltweitem Renommee. Damit begann er, der Fotografie den Weg zu ebnen in die Museen, in den Kunsthimmel, der bis dahin der Malerei vorbehalten gewesen war.