Foto-Ausstellung in Ulm: Guantánamos Gesichter

Für "Beyond Gitmo", einen weiteren Teil der Ausstellung, suchte die Fotografin sechzehn ehemalige Inhaftierte auf und bildete sie in ihrem neuen Lebensumfeld ab – auch von hinten, als unterständen sie den Regeln Guantánamos und seien noch immer Teil des Systems, das "allen Beteiligten die Persönlichkeit abspricht", so Cornwall. Eine Broschüre liefert Informationen über die Männer, ihre Herkunft, ihren Aufenthaltsort, ihre Haft. Gegen keinen der sechzehn wurde in den USA jemals Anklage erhoben, trotzdem dauerte ihre Inhaftierung bis zu zwölf Jahre an.

"Gitmo wurde so konzipiert, dass es außerhalb jeder Rechtsstaatlichkeit liegt", sagt Cornwall. "Und dennoch ist es so amerikanisch." SoldatInnen und ihr Besuch können Souvenirs kaufen: für sechs Dollar Schnapsgläser oder für acht Dollar ein Kinder-T-Shirt als Erinnerung an Guantánamo. Cornwall wählte einige der grotesken Andenken aus, Fotos davon präsentiert sie in "Gitmo on Sale". Die Bilder lassen kurz trocken auflachen, dann traurig den Kopf schütteln. Schwarzer Humor, damit die Menschen ihren Blick auf ein schreckliches Thema richten, erklärt Cornwall.

20 Jahre ist es nun her, dass die ersten Männer im Januar 2002 in das Lager gebracht wurden. Aus dem öffentlichen Diskurs ist es mittlerweile nahezu verschwunden. Cornwall will die Debatte wiederbeleben und erzählt dafür die Geschichte von Guantánamo Bay in verschiedenen Kapiteln. Keines konnte sie explizit der Folter widmen. Doch die anderen Kapitel, die die Absurdität des Lagers dokumentieren, lassen Raum für Gedanken an die furchtbaren Menschenrechtsverletzungen. Ob die Fotografin damit riskiert, dass die BetrachterInnen die Ausmaße unterschätzen? "Ich weiß, dass ich viel von den Betrachtenden verlange", sagt sie. "Sie müssen genau hinschauen."