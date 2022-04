Kunst am Baustoff: Von der Schutthalde zum Haus

Bis Geopolymere in großem Stil einsatzfähig sind, wird noch einige Zeit vergehen – Koenders rechnet mit den nächsten Jahrzehnten. "Das ist knallharte Forschung", sagt der Niederländer. "Wir haben es jetzt mit den Folgen der Fehler zu tun, die wir vor dreißig Jahren gemacht haben", unterstreicht er. Damals wurde kein Gedanke daran verschwendet, was mit den Baumaterialien nach dem Abbruch passiert. Am besten wäre, wie der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) es fordert, nur noch in Ausnahmefällen abzureißen und stattdessen die bestehenden Bauten den heutigen Anforderungen entsprechend umzubauen. Die tragende Struktur, etwa bei Stahlbetonbauten, lässt sich in aller Regel ohne Weiteres mit einer neuen, klimagerechten Fassade versehen, dafür gibt es genügend Beispiele.

Wie wird aus Schutt belastbares neues Material?

Die zweitbeste und bei heutigen Neubauten vorzuziehende Lösung wäre, alle Gebäude gleich so zu bauen, dass sie in ihre Einzelteile zerlegt und diese an anderer Stelle wiederverwendet werden können, wie es zum Beispiel Werner Sobek von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen propagiert. "Um eine Kreislaufwirkung zu erreichen", so Koenders, "muss bereits der Baustoff selbst und daraus hergestellte Bauteile so designt werden, dass zum Zeitpunkt des Rückbaus eine möglichst sortenreine Trennung einzelner Bauteilkomponenten möglich wird."