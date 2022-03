Abriss, Neubau und Bestand: Alt ist das neue Neu

Die Chance besteht hingegen darin, neue Qualitäten zu entdecken. Aus dem Bestehenden etwas zu entwickeln, bedarf einer Zusammenarbeit vieler, es wird das handwerkliche Geschick fordern. Das Resultat ergibt sich in einem Prozess und aus dem, was verfügbar ist. Den Bestand zu erhalten, heißt auch zu akzeptieren, wie er im Laufe der Jahre angeeignet wurde. Auch Anbauten und Erweiterungen sind Bestand. Es wird unmöglich werden, die saubere Einheitlichkeit von Bauten herzustellen, die so oft als das Wünschenswerte dargestellt wird – und so oft so langweilig ist.

Mit Neubauten ist die Kontrolle dessen, was in ihnen und um sie herum passiert, vermeintlich einfacher: Es sind Bauten und Areale, die auf eine Nutzung optimiert sind, die in ihnen zunächst auch stattfindet. Sie ordnet den Menschen einer durch die Architektur strukturierten Handlungs- und Bewegungsvorstellung unter (die von den NutzerInnen zu Beginn in den meisten Fällen auch so gewollt ist) – bis die Bauten Patina ansetzen, sich die Rahmenbedingungen, die Prämissen ändern, unter denen die Häuser gebaut worden sind und sich – und genau das ist die Qualität des Bestands – über die ursprüngliche Nutzung und Bauabsicht eine neue Nutzung oder eine neue Funktion legt, die jene produktiven Leerräume erzeugt, die die Planenden nicht vorsehen konnten. Dies als Qualität zu verstehen und darauf zu reagieren, ist nicht zuletzt eine Chance für ArchitektInnen: Sie könnten sich mehr als es ihnen bei funktions- und nutzungsoptimierten Neubauten gestattet wird, darauf konzentrieren, den Raum als eine eigene Qualität zu entwickeln, die Sensibilität für ihn zu fördern. Wenn das kein Gewinn ist.



Der vorliegende Text erschien am zuerst im Internetmagazin Marlowes, das sich vor allem den Themen Architektur und Stadt widmet. Für Kontext wurde der Text leicht überarbeitet.

Christian Holl ist Mitherausgeber von Marlowes. Er studierte zunächst Kunst, dann Architektur in Aachen, Florenz und Stuttgart. Ab 1997 war er Redakteur der db Deutsche Bauzeitung und gründete 2004 mit Ursula Baus und Claudia Siegele "frei04 publizistik". Seit 2008 ist Holl, der in Stuttgart und Frankfurt lebt, Kurator und Mitglied im Ausstellungsausschuss der Architekturgalerie am Weißenhof und seit 2010 Geschäftsführer des BDA Hessen.