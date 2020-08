Laupheim: Schluss mit Abriss – eine Stadt wacht auf

Judenberg - so heißt die Straße, aber auch das Quartier, in dem sich seit 1731 jüdische Familien niederließen. Die kleinen Häuser lassen kaum vermuten, dass einige der Bewohner ziemlich wohlhabend waren – ein Grund dafür, dass vielen von ihnen die Emigration gelang. In der Nazizeit "arisiert", haben die Häuser in den letzten 80 Jahren vielfach den Besitzer gewechselt.

Michael Bronner, Hersteller von Naturkosmetik und Bio-Seifen aus Kalifornien, hat kürzlich das Haus am Judenberg 2 zurückerworben, in dem sein Unternehmen 1858 entstand. Er möchte das Haus sanieren und ein wenig vergrößern. Nummer 6/8 nebenan droht der Abriss. Börschel kritisiert, die Planungen seien dem Maßstab der Gebäude auf der anderen Seite der Häuser angepasst, nicht aber an die kleineren Häuser am Judenberg.