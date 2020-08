Polizeigesetz: Ausweis raus und Rucksack auf

Die BürgerrechtlerInnen von der "Demobeobachtung Südwest" beschleicht "das ungute Gefühl", wie es in ihrem Votum zu Strobls Werk heißt, dass die Corona-Krise "mit ihren Einschränkungen von Grundrechten und Öffentlichkeit dazu benutzt werde, Demokratieabbau zu betreiben". Sie hegen insbesondere Befürchtungen, "wenn die Möglichkeiten von Durchsuchungen von Personen und Sachen in und am Rande von Versammlungen (offenbar keineswegs nur bei Großveranstaltungen) so wie geplant erweitert würden". Schon jetzt empfänden gerade Fußballfans die Behandlung als schikanös; die Verschärfungen könnten "blanke Wut auslösen". Die Hauptforderung ist weitreichend: Der Verabschiedungsprozess des Gesetzes sei abzubrechen.

Das wiederum ist nicht ganz so einfach, weil Baden-Württemberg in der Umsetzung der EU-Datenschutzvorschriften bereits über zwei Jahre in Verzug ist. Diese Gelegenheit hat Strobl genutzt, um gleich ein komplett neues Polizeigesetz vorzulegen. Selbst KritikerInnen anerkennen, dass der Entwurf in verschiedenen Bereichen mehr Klarheit bringt als die aktuell gültigen Regelungen. Das ist aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Der DGB weist auf einen anderen, ebenfalls gewichtigen hin: Schon die hochumstrittenen Verschärfungen von 2017, die erst nach einer neuerlichen Überarbeitung durch das Ministerium den Landtag passierten, hätten "aufgrund fehlender personeller Ressourcen" gar nicht umgesetzt werden können. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter stößt ins selbe Horn.

Krawallnacht muss für Verschärfung herhalten

Auch bei den Experten der anderen Fraktionen erntet Strobls Projekt bisher deutliche Ablehnung. Dass der Minister es mit den stundenlangen Ausschreitungen im Talkessel mitbegründen will, bringt nicht nur Ex-Justizminister Ulrich Goll auf die Palme. Nach seiner Ansicht wäre die Krawallnacht nicht anders verlaufen, wenn es das neue Gesetz schon gegeben hätte. Der FDP-Abgeordnete hat den Verdacht, dass der CDU-Landesvorsitzende "sich eher selbst helfen will als der Polizei". Für die SPD erinnert Sascha Binder, der Generalsekretär und Fraktionsvize, an 2017. Die mit dem Argument der Terrorbekämpfung auf dringenden Wunsch des Innenministers doch eingeführte Quellen-TKÜ, also das Abfangen internetbasierter, verschlüsselter Kommunikation im Netz, sei seither noch kein einziges Mal zum Einsatz gekommen.

Nahezu auf jede der vielen Stellungnahmen reagiert Strobls Haus abwehrend. Sogar auf die von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ins Spiel gebrachte Überlegung, das künftige Gesetz "nach einiger Zeit" auf den Prüfstand zu stellen. Dem werde nicht nachgekommen, heißt es, mit Ausnahme der Bestimmungen zu besonders gefährdeten Großveranstaltungen. Dass dies für den Einsatz der Bodycams in Wohnungen nicht gilt, wird ausdrücklich betont. Vielmehr zieht das Innenministerium den Zirkelschluss, gerade die Erfahrungen nach Einführung des Einsatzmittels hätten "den fachlichen Bedarf für die nun vorgenommene Erweiterung gezeigt".

Ob diese und alle die anderen Argumente für eine weitere Verschärfung am Ende stechen, ist noch längst nicht sicher. Mitte September findet jene Anhörung externer Fachleute statt, die SPD und FDP im Landtag durchsetzen konnten. Der grüne Koalitionspartner wird ziemlich ins Schwitzen kommen, wenn er mit seinen Stimmen wenige Monate vor einer Landtagswahl derart weitreichende Veränderungen durchwinkt. Die Hoffnung stirbt jedoch zuletzt. Denn zuerst kommt – wie schon 2017 – erst einmal der Innenminister unter Druck. Erfahrungsgemäß.