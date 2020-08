Sexgeschäft: Prostitutionsverbot? Gute Idee!

In Hamburg und in Berlin wird es ab 1. September wieder losgehen, berichten die Sexarbeiterinnen vom BSD und vom Berufsverband Sexarbeit. Hier in Stuttgart wittern sie ein Prostitutionsverbot durch die Hintertür und wettern ebenso dagegen wie Franz Kibler von der Aids-Hilfe und Linken-Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit. Dabei wäre kein Ende des Shutdown für Prostitution endlich mal eine gute Idee. Her damit, gerne auch durch die Vordertür. Hätte womöglich den sexy Effekt, dass gesellschaftlich umgedacht würde. Dass die Freier diejenigen sind, die geächtet werden - und nicht die Frauen.

Jaja, ältestes Gewerbe, lässt sich nicht verbieten, ein Job wie jeder andere – die Argumente sind bekannt. Beliebt ist auch die Frage: Und was machen dann die armen Prostituierten, die das Geld brauchen, die aus Rumänien, aus den osteuropäischen Staaten kommen, die aus der armen Welt? Leider sitzt keine einzige von ihnen hier im Tabeldance-Schuppen. Sie sind ja auch nicht so eloquent, sprechen nicht so gut deutsch, sehen nicht so gut aus. Sie würden womöglich eher von Prügeln, Ekel und Ausstiegsfantasien berichten als von Amüsement und sexueller Befreiung.

Wie Motten im Rotlicht

Vieles nervt hier im Club Messalina. Etwa Männer mit Halbglatze und halblangem Haar, gut geföhnt und solargebräunt, die als Frauenversteher auftreten und dabei scharf auf den Profit schauen. 150 Euro pro Tag bezahlt eine Prostituierte im Laufhaus, bei 14 Zimmer macht das mehr als 2.000 Euro Einnahmen täglich, natürlich nur, wenn die Sexarbeiterinnen endlich mal wieder arbeiten. Ein ordentlicher Verdienst für Bordellbesitzer, oder? "Aber da läuft auch den ganzen Tag die Waschmaschine", beteuert John Heer, Gastgeber der Veranstaltung und Besitzer des Messalina, "und 19 Prozent Mehrwertsteuer, das kommt auch Ihnen zugute." Ach so, klar, dann ist das natürlich was anderes.