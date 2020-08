Corona und Heuschrecken: Keiner schaut nach Afrika

Ein Schwarm, viereinhalb mal so groß wie der Bodensee

Teile Ostafrikas werden seit Monaten von riesigen Wüstenheuschrecken-Schwärmen heimgesucht, die Äcker und Weiden in kürzester Zeit leerfressen. Besonders betroffen von der Katastrophe sind Kenia, Äthiopien und Somalia. Die Heuschrecken vermehren sich rasend schnell. Anfang des Jahres wurde in Ostafrika ein Schwarm mit einer Ausdehnung von 2.400 Quadratkilometern beobachtet, so groß wie viereinhalb mal der Bodensee. Ein Schwarm von einem Quadratkilometer Ausdehnung vertilgt an einem Tag laut FAO etwa so viel wie 35.000 Menschen im gleichen Zeitraum. Die ausgewachsenen Insekten können fliegen und bis zu 150 Kilometer an einem Tag zurücklegen. Ein Schwarm umfasst Hunderte Millionen von Tieren. Beobachter sprechen von der schwersten Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Bekämpft werden die Schädlinge meist mit Insektiziden.

Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (FAO) sind allein wegen dieser Plage rund 25 Millionen Menschen von Nahrungsmittelknappheit bedroht. Besonders Kinder leiden unter Hunger und Unterernährung und werden in ihrer Entwicklung beeinträchtigt.

Auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat schon im Frühjahr zu verstärkten Hilfsbemühungen aufgerufen. Doch im Zeichen der Corona-Pandemie wird die prekäre Lage am Horn von Afrika in Deutschland nur am Rande wahrgenommen. Mittlerweile breiten sich die Heuschrecken auch nach Südasien aus. Ein Ende der Plage ist nicht abzusehen. (lang)