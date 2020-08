Polizeigesetz: Alarmlämpchen in Hochfrequenz

Da kann der von der Polizei für die Polizei gefertigte Bericht für Baden-Württemberg locker mithalten. Interviews wurden geführt und von jenen 624 BeamtInnen, die einen der 850 versendeten Fragebögen zurückschickten, stimmten gerade mal 47 Prozent der Aussage zu, bereits die Androhung einer Bodycam sei "grundsätzlich geeignet, aufkommende Gewaltdelikte gegen Polizeivollzugsbeamten präventiv zu unterbinden". Und allein mit einem Winkelzug soll die These von der deeskalierenden Wirkung der Filmerei gestützt werden, denn schließlich steigt die Zahl der Übergriffe auf BeamtInnen. Dies geschieht nur deshalb, schreiben die namentlich nirgends erwähnten AutorInnen tricky, weil es durch den Kamera-Gebrauch zum "Nebeneffekt der Dunkelfelderhellung" komme.

Dennoch offenbart Strobl sogar, dass es sich um sein ganz persönliches Wünsch-Dir-Was handelt, weil er dieses Begehren, die Kameras in Wohnungen einzusetzen, "schon lange" hegt. An CDU-Sekundanten mangelt es natürlich nicht. Siegfried Lorek, der Waiblinger Abgeordnete und Polizeirat a.D., der es als Praktiker eigentlich viel besser wissen müssten, beklagt, wie Beamte "nach Hausstreitigkeiten in die Wohnung kommen und es dann massive Konfliktsituationen gibt bei der Überlegung: Darf ich jetzt gerade die Bodycam nehmen, oder darf ich sie nicht einsetzen?"

Dabei – so könnten Grüne argumentieren, wenn sie denn wollten – ist die Antwort ganz einfach: Nein. Nach geltender Rechtslage dürften die Beamten überhaupt nicht in fremden Wohnungen filmen. Aber der Reiz, Wählerstimmen zu fangen mit publikumswirksamer Aufrüstung der Polizei, ist einfach zu groß. Thomas Blenke (CDU), noch so ein wackerer Streiter für Verschärfungen, kann sich gar nicht beruhigen, wenn ihm aus dem berufenen Munde des früheren Koalitionspartner FDP die Wahrheit entgegenschallt. "Sie müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die der heiligen Überzeugung sind, dass dieses Gesetz nur marginal nutzt", so Ex-Justizminister Ulrich Goll.

Wenn's brenzlig wird: den Richter anrufen

Trotz so vieler Steilvorlagen versuchen die Grünen gar nicht, in die Offensive zu kommen. Es stimmt, dass die Versachlichung von auf Emotion gebürsteten Themen schwierig ist und dass die SkeptikerInnen immer neuer Verschärfungen keinen leichten Stand haben, erst recht seit der berüchtigten Silvesternacht von 2015 auf der Kölner Dom-Platte. Und es stimmt, dass die dringend gebotene, juristisch feinziselierte Abwägung von Grundrechten - öffentliche Sicherheit versus Unverletzlichkeit der Wohnung – nicht als wahlkampftauglich gilt. Aber in der Sache gäbe es jede Menge einzuwenden, anstatt kampflos nachzugeben, zumal im neuen Polizeigesetz mit der Regelung zu den Personenkontrollen noch zusätzlicher Sprengstoff verborgen ist.