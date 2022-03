Buchreihe "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer": Nazi-Schergen in Bayerisch-Schwaben

Proske wollte und will mit der Buchreihe hinter die Kulissen und auf die regionale Ebene schauen, den Blick explizit auf die Täter und Helfer gerichtet wissen: Auf die lokal verorteten NS-Schergen, die "vielen kleinen Nazis", ohne die der NS-Staat nicht denkbar gewesen wäre. In vielen Diskussionen mit seiner AutorInnen-Gruppe entwickelte er eine Arbeitshypothese für die NS-Täterforschung: Die in der Buchreihe als "Täter" klassifizierten Akteure sind solche, die selbstbestimmt, und in Übereinstimmung mit der NS-Ideologie Menschen schädigten oder anderen (etwa Untergebenen) entsprechend Anweisungen gaben. "Helfer" sind solche, die – fremdbestimmt – "Täter" in ihrem Handeln unterstützten. Als "Trittbrettfahrer" gelten nach dieser Definition Menschen, die versuchten, von der Schädigung anderer durch Täter und Helfer persönlich zu profitieren: klassisches Beispiel dafür sind die Aneignungen von Vermögen bei so genannten "Arisierungsmaßnahmen" – etwa bei der Enteignung von Betrieben oder dem Vertreiben von Juden aus ihren Häusern.

Belastete in Nord-Schwaben

Nun folgt unter diesen Kriterien also auch der Blick nach Bayern. Bereits erschienen ist Band 11, "NS-Belastete in Nord-Schwaben", und drei Namen sollen dabei beispielhaft herausgegriffen werden.

Dr. Albert Heißing (1899-1972), der Leiter des Gesundheitsamtes in Donauwörth war berüchtigt für Aktionen der Rassentrennung. Etwa indem er schwangeren polnischen Zwangsarbeiterinnen die Kinder entzog und "in deutschen Pflegefamilien" unterbringen ließ. Schon 1951 war er wieder als verbeamteter Gesundheitsamtsleiter für Augsburg-Land tätig, ohne dass er je groß behelligt worden war.

Willy Messerschmitt (1898-1978) galt als "Hitlers Flugzeugkonstrukteur" – mit den Nazis begann für ihn ein rasanter Aufstieg. In Augsburg fand er die gewünschten Bedingungen für den Auf- und Ausbau seiner Fabrik, in denen auch bedenkenlos Zwangsarbeiter eingesetzt waren. Die NS-Führer Hermann Göring und Rudolf Heß, beide passionierte Flieger, waren schon vor 1933 regelmäßig zu Gast in den Augsburger Werken. Messerschmidt trat bereits 1933 der NSDAP bei; ganz anders als etwa sein Konkurrent, Flugzeug-Konstrukteur Claude Dornier in Friedrichshafen, der sich auch in Kriegszeiten auffällig auf Distanz zu den NS-Größen hielt. Zu Kriegsende kam Messerschmitt für einige Monate in Internierungslager, musste auch vor das Militärtribunal in Nürnberg treten, wurde aber im September 1947 endgültig freigelassen und 1948, vor der Spruchkammer, schließlich als "Mitläufer" eingestuft. Ab 1951 kehrte er in die Flugzeugindustrie zurück, bekam mit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik neue Aufträge für die Luftwaffe. 1969 erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern.

Erwähnenswert ist auch August Schmidhuber (1901-1947), der als Kommandeur der Waffen-SS-Divisionen "Prinz Eugen" und "Skanderberg" tätig war und als besonders "blutrünstiger Offizier" galt. Geboren in Augsburg in kleinbürgerlichen Verhältnissen, war er früh Mitglied eines Freikorps und Berufssoldat in der Reichswehr der Weimarer Republik. 1933 trat er in die SA ein, 1935 wurde er in Dachau SS-Kompanieführer. Berüchtigt wurde Schmidhuber in Russland und auf dem Balkan. Er war beteiligt an "wilden Exekutionen" und Massakern und hat sich vieler Kriegsverbrechen schuldig gemacht. Im Februar 1947 wurde ihm vor einem Belgrader Militärgericht der Prozess gemacht, und er wurde – wie fünf weitere SS-Generäle – zum Tode verurteilt.

Täter und Akteure aus dem Allgäu

Bei dem ebenfalls 2021 erschienenen Band 12 "NS-Belastete aus dem Allgäu" – stehen Täter und Akteure aus dem Raum von Memmingen bis Kempten im Blickpunkt. Etwa Sepp Dietrich (1892-1966), General der Waffen-SS, der ab 1944 zu "einer Führerfigur im Sinne der NS-Propaganda" wurde und in den Nachkriegsjahren eine ähnliche Art von Verklärung erfahren sollte wie Generalfeldmarschall Rommel. Geboren in einem Vorort von Memmingen, endete sein Leben 1966 in Ludwigsburg. Seine Beerdigung wurde dabei zum "politischen Spektakel" und zu einer öffentlichen Provokation. Am 27. April 1966 waren etwa 5000 Trauergäste gekommen, darunter viele ehemalige SS-Angehörige – nur wenige hundert Meter entfernt vom Friedhof der Kreisstadt befindet sich seit Jahrzehnten die "Zentrale Stelle" der Justizbehörden zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.