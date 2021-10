Stuttgarter NS-Täter: "Hinterfragen lohnt"

Für den Artikel im Täter-Buch arbeiteten die beiden fortan zusammen. Und stießen auf immer mehr Haarsträubendes. Zwar hatte die US-Militärregierung unmittelbar nach der tödlichen Razzia Ermittlungen eingeleitet, auch weil der Fall für sie ungemein peinlich war – sie hatte die Aktion genehmigt, davor war deutschen Polizeibeamten untersagt gewesen, das Camp zu betreten. Der Täter interessierte sie trotzdem wenig; obwohl es mehrere Augenzeugen gab, die ihn hätten identifizieren können, verzichtete sie auf eine Gegenüberstellung. Auch die Camp-Bewohner hätten noch mehr Hinweise auf die Identität des Schützen liefern können: In einer Extraausgabe der DP-Zeitung "Ojf der Fraj (Free Again)" vom 8. April 1946 – vorher in diesem Zusammenhang nie ausgewertet – ist die Rede von einem "Oberwachtmeister Hoch – der Mörder von Dancyger". Dabei musste es sich um einen Schreibfehler handeln, wie Geib und Fuchs anhand von Polizeiakten recherchierten: In der gesamten Stuttgarter Polizei gab es damals keinen "Hoch", wohl aber einen Polizeiobermeister Arthur Koch, der bei der Razzia dabei gewesen war. Auf ihn passen noch viele andere Beschreibungen der DPs und diverse überlieferte Details, wie die Autorinnen sehr schlüssig nachweisen.

Ideologische Kontinuitäten

Ob Koch nun tatsächlich der Schütze war, und wenn, ob er mit Absicht oder versehentlich schoss, konnten Geib und Fuchs nicht endgültig klären. War der 1900 geborene Koch davor als strammer Nazi aufgefallen? NSDAP-Mitglied war er nicht, aber die ganzen Jahre des NS-Regimes im Polizeidienst, meist in verantwortlicher Position, unter anderem im polizeilichen Ausbildungsdienst im ukrainischen Mariupol. Ob er dort an Deportationen beteiligt war, konnte ein Spruchkammerverfahren nach dem Krieg nicht ermitteln, Koch wurde als "nicht belastet" eingestuft. Zwar habe es, so Geib, in der frühen Nachkriegspolizei auch ehemalige politische Verfolgte gegeben, "repräsentativ sind aber Leute wie Koch, die den ganzen Nationalsozialismus über im Polizeidienst waren."