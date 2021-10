Die Linke Stuttgart: Keine Lifestyle-Linke

FC: Ich will mich da nicht einordnen lassen. Die sozialen Schichten, die es am schwersten haben in unserer Gesellschaft, sind schwer zu erreichen. Wenn man rein auf die elektorale Strategie geht, balgt man sich natürlich um die Schichten, die zu erreichen sind. Und das müssen wir auch tun, das tun wir auch. Da haben wir ja auch viele Zugänge, denn unsere Mitgliedschaft rekrutiert sich stark aus Menschen, die mittlere oder höhere Bildungsabschlüsse haben oder sie erwerben wollen. Wenn wir auch die anderen erreichen wollen, stehen wir vor der spannenden, aber herausfordernden Aufgabe, dass wir uns in die Außenbezirke der Stadt bewegen und mit einem konkreten Anknüpfungspunkt versuchen, mit den Leuten zusammen kleine Verbesserungen zu erstreiten. Zum Beispiel bei der Mietenfrage.

KL: Mich interessiert diese Debatte nicht so sehr. Ich will Stadtteilarbeit machen, mit sozialen Bewegungen und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Wir beschäftigen uns ja mit sozialer Gerechtigkeit und wir vertreten diese Themen. Die Behauptung, wir würden uns nicht mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigen, ist für mich an den Haaren herbeigezogen. Ich habe Wagenknechts Buch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie sie sich die Arbeiterklasse vorstellt. Ich sehe bei den Haustürgesprächen, dass das sehr verschiedene Leute sind. Da sind junge Leute, die Migrationshintergrund haben und studieren. Es ist auch nicht so, dass alle Akademiker finanziell gut dastehen. Woher die Leute kommen, was sie prägt, das ist sehr plural.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat in einer Kurzanalyse geschrieben, der Linken fehle eine langfristige Strategie. Gehen Sie beide da mit?

KL: Strategie in dem Sinne, dass wir Schwerpunktthemen brauchen wie Miete und Pflege, an denen wir unser Profil schärfen können. Wir müssen auch das Thema Klimagerechtigkeit schärfen, in dem Sinne, dass wir Klimaschutz so machen wollen, dass niemand zurückbleibt. Unsere Strategie hier in Stuttgart ist, in den Stadtteilen präsent zu sein, Anlaufstelle zu sein für die Leute, die betroffen sind. Wir plädieren dafür, dass diese Art von Arbeit flächendeckend gemacht wird. Dass man zielorientiert auf die Leute zugeht.

FC: Den Gegensatz, den wir halt stark machen, ist der von oben und unten, also Machtverhältnisse. Unsere Arbeit ist gut, wenn wir es schaffen, Menschen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen zusammenzubringen gegen den, der ökonomisch mächtiger ist, da gemeinsam vorzugehen und Verbesserungen rauszuschlagen oder wenigstens Verschlechterungen abzuwehren.

Also gut, anderes Thema: Haben Sie eigentlich einen oder eine Wunschvorsitzende?

KL: Nee.

FC: Ich persönlich bin mit Janine Wissler sehr zufrieden.

Am Wochenende ist Landesparteitag, Sie sind Delegierter Herr Capezzone. Was erwarten Sie von dem Parteitag? Wird man sich die Köpfe einhauen?

FC: Das befürchte ich nicht. Ich erwarte, dass wir einen guten Landesvorstand neu wählen.

Es wird nun auch darum gehen, sich auf die Kommunalwahlen 2024 vorzubereiten. Beim letzten Mal ist die Linke in Baden-Württemberg in 43 von 981 Gemeinden angetreten. Gibt es ein Ziel für 2024?

FC: Natürlich hat man das Ziel, möglichst flächendeckend anzutreten. Es geht aber nicht darum, überall anzutreten, sondern da anzutreten, wo man es auch schaffen kann und dann sinnvoll arbeiten kann.

Zum Arbeiten braucht man Menschen. Die Linke verzeichnet gerade Eintritte. Auch in Stuttgart?

KL: Ja. Schon im Wahlkampf sind viele eingetreten, seit 1. Juni um die 40. Meist junge Leute, so zwischen 20 und 30.

Konnten Sie schon mit einigen der Neuen reden, wissen Sie, warum die jetzt mitmachen wollen?

FC: Vereinzelt schon. Bei manchen klang durch, dass sie erschrocken waren über dieses Ergebnis und dass dadurch die Idee, man könnte ja mal eintreten, nun in die Tat umgesetzt worden ist. Weil man etwas tun muss. Da gibt es eine große Ernsthaftigkeit.

Was muss man tun, um die Mitglieder, auch die neuen, für aktive Parteiarbeit zu gewinnen?

FC: Es muss Spaß machen. Gerade diese Arbeit an den Haustüren jetzt im Wahlkampf hat viele Leute fasziniert. Dass man in andere Gegenden kommt, wo man noch nie war, ein Gespür dafür bekommt, wie die sozialen Verhältnisse und die Problemlagen der Leute sind. Es hat auch den Reiz der Überwindung, wenn man was macht, was man sonst nicht so macht.

KL: Wir haben im Wahlkampf zum Beispiel Lastenradtouren gemacht, waren an öffentlichen Plätzen. Da zeigt man dann Präsenz, sagt was zur politischen Haltung. Natürlich geht man danach noch was trinken, hat den persönlichen Austausch. Auch das macht Spaß.