Sebastian Kurz und die ÖVP: Nach dem Skandal ist vor dem Skandal

Auch der ehemalige CDU-MdB Nikolas Löbel, nach seinem illegalen Corona-Masken-Deal inzwischen selbst im Abseits, sah sich Anfang 2020 als Mitglied der Jungen Gruppe im Bundestag aufgerufen, den Mut des österreichischen Idols "zur Kontroverse und die Offenheit" zu rühmen. Und das, obwohl selbst in internationalen Medien längst die Lenkungs- und Überwachungsmanie von Kanzler Kurz und seiner überall sorgsam platzierten Vertrauten ein Thema war. Auf 80 Personen hatte er die entsprechende Abteilung im Kanzleramt aufgeblasen, um klassische und soziale Medien zu durchforsten, immer mit dem Ziel der "Message-Control". Notfalls wurde sogleich interveniert, denn schon moderate Kritik galt als ungehöriger Angriff, als "Anpatzen". Letzteres ein Lieblingswort von Kurz, der sich als Heilsbringer eines neuen politischen Stils anbot und jetzt als besonders einfallsreicher Anpatzer dasteht: klein im Einstecken, aber groß im Austeilen.

Natürlich hat auch die Alpenrepublik Österreich, die sich gerade eher als Bananenrepublik präsentiert, ihre medial omnipräsenten PolitikprofessorInnen. Der berühmteste von ihnen heißt Peter Filzmaier, ein Wiener, der schnell zum Punkt kommt. Er kennt die 104 Seiten "Anordnung der Durchsuchung und Sicherstellung" und die weiteren 500 Seiten Chatprotokolle, die veröffentlicht wurden, im Detail. "Wenn die Vorwürfe stimmen, ist Ibiza eine kleine Insel im Mittelmeer", meinte er dieser Tage in Anspielung auf den inzwischen vorletzten Großskandal. Der zentrale Unterschied zur aktuellen Causa: Der damalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache fantasierte in der Finca am Mittelmeer nur davon, sich den Staat, Unternehmer, eine Boulevardzeitung oder den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk auf unterschiedliche Weise – "zack, zack, zack" – gefügig zu machen. Kurz und seine Leute, darunter MinisterInnen, hochrangige ParlamentarierInnen und manche medialen Intimi, sind da deutlich weiter: Wenn die Vorwürfe stimmen, wurden ihre Pläne Wirklichkeit.

Nur ein Schritt zur Seite

Dafür, dass sie stimmen, liefert übrigens der Ex-Kanzler selber einen Beleg. In seiner Rede zum Rücktritt am 9. Oktober, der in Österreich zutreffend lediglich als "Schritt zur Seite" interpretiert wird, übt er ganz entgegen seiner Gewohnheit Selbstkritik: Die SMS, "die ich teilweise in der Hitze des Gefechts geschrieben habe, manche davon sind Nachrichten, die ich so definitiv nicht noch einmal formulieren würde, aber ich bin eben auch nur ein Mensch mit Emotionen und mit Fehlern", diese SMS würden vermischt mit strafrechtlichen Vorwürfen. Und die wolle er jetzt entkräften und widerlegen.

Zeit, sich neu zu sortieren, hat er zumindest gewonnen. Dank der Grünen, weil sie seinen Abgang als Regierungschef zur Bedingungen einer Fortsetzung der gemeinsamen Regierung machten, nicht aber den Rückzug aus der Koalitionsspitze insgesamt. Also wechselt Kurz erstens ins Amt des Klubobmanns im Nationalrat, also des Fraktionsvorsitzenden. Dazu bleibt er zweitens Parteichef und drittens ungefähr so mächtig wie bisher.

Am Freitag, als das Ende dieser Bundesregierung ernsthaft über den Horizont zog, beklagte Grünen-Vizekanzler Werner Kogler dieses "erschütternde, erschreckende und schauerliche Sittenbild" namens ÖVP. Am Samstag, nach dem Rückzug des Kanzlers, hatte Kogler Kreide satt zu sich genommen. Auf einmal geht es nicht mehr um das System Kurz, um die dem Parteivorsitzenden bis zur Selbstaufgabe gewogenen MitstreiterInnen, die "Prätorianer", oder um die bisher so folgsamen Landeshauptleute (Ministerpräsidenten) in den ÖVP-regierten Bundesländern. Auch nicht darum, dass mit Außenminister Alexander Schallenberg, einem Kurz-Initimus seit Jahren, ein flüchtlingspolitischer Rechtsausleger ohne jede Hausmacht in der Partei ein Erbe antritt, in dem der Erblasser das Sagen hat.

Schon gar nicht geht es inzwischen darum, dass die Grünen mitbefördern, wie die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Ex-Kanzler und seine Handlanger jetzt erschwert werden. In Österreich gehören Regierungsmitglieder nicht dem Parlament an. Dorthin ist Kurz jetzt aber zurückgekehrt, und dort genießt er, bis auf Widerruf durch die entsprechen Aufhebungsverfahren, Immunität.