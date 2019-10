Österreich ist anders

33 Jahre später sei die halbe Republik hypnotisiert, schreibt der Schriftsteller Franzobel im "Spiegel". Und weiter: "In jedem anderen Land mit einer aufgeklärten Wählerschaft wäre die FPÖ, nach dem was sie sich an Ausrutschern und Spesen geleistet hat, zerbröselt wie Baiser-Ringe vom letzten Weihnachtsbaum. Nicht in Österreich, da ist der Kuchen mit 16 Prozent noch immer saftig, wenn auch nicht mehr fett." Und die von Kurz auf Türkis statt Schwarz umgefärbte ÖVP erreicht gut 37 Prozent, so dass das rechtskonservative Lager sein Ergebnis insgesamt fast gehalten hat. Wer nicht mehr FPÖ wählen wollte, wählte eben die Volkspartei. Oder verabschiedete sich – als unerreichbar für andere Parteien – ins Lager der NichtwählerInnen, mit der Folge, dass die Wahlbeteiligung trotz der turbulenten Vorgeschichte mit rund 75 Prozent die zweitschlechteste der Nachkriegsgeschichte war.

Türkisfarbener Nagelack war vergriffen

Unerreichbar oder auf dem Weg dahin sind aber auch andere. Kurz hat mehr als 800 000 AbonnentInnen auf Facebook. Botschaften des in seinen Kreisen fast messianisch verehrten ÖVP-Alleinherrschers werden hundertfach geteilt in Minutenschnelle, Videos erreichen spielend sechsstellige Klickzahlen. Die Blase funktioniert. In einschlägigen Läden war vor seinen Auftritten sogar türkisfarbener Nagellack vergriffen. Hätten nur Frauen gewählt, wäre die ÖVP sogar bei 41 Prozent gelandet.

Wozu die Dauerberieselung mit Halbwahrheiten und Vorurteilen führt, hat die Gesellschaft für Soziologie in Bezug auf den Umgang mit muslimischen Flüchtlingen erhoben. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Nicht weniger als 45 Prozent der repräsentativ Befragten sind dafür, dass MuslimInnen im Land weniger Rechte bekommen als Bio-ÖsterreicherInnen, 51 Prozent verlangen, ihre Glaubensausübung einzuschränken, für 70 Prozent passt "der Islam nicht in die westliche Welt". Eine überwiegend positive Haltung gegenüber MuslimInnen zeigten "junge Erwachsene, Personen mit tertiärer Bildung und Personen, die generell ein hohes Vertrauen in Mitmenschen aufweisen". Die aber sind deutlich eine Minderheit in der Alpenrepublik.