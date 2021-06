Überfall auf Sowjetunion: Der furchtbarste Krieg

Auch unter den ZwangsarbeiterInnen waren die aus der Sowjetunion kommenden die unterste Kategorie, ihre Verpflegung und Unterbringungen und ganz allgemein ihre Behandlung waren weit schlechter als die der "Westarbeiter" etwa aus Belgien und Frankreich. "Ostarbeiter" und "Ostarbeiterinnen" genannt, standen sie in der Nazi-Rassenideologie auf der untersten Stufe der Hierarchie. Sie galten als "slawische Untermenschen" und mussten, ähnlich wie die Juden den Stern, ein aufgenähtes Kennzeichen mit der Bezeichnung "Ost" tragen.

Die Überwachung der ZwangsarbeiterInnen oblag der im Stuttgarter Hotel Silber residierenden Gestapo. Ein neu gegründetes Ostarbeiter-Referat kümmerte sich um die Einhaltung der rassistischen Sonderbestimmungen, die Unterbindung von Kontakten zur deutschen Bevölkerung und von Widerstandsaktivitäten. Als "Russenschlächter" berüchtigt wurde dabei Referats-Chef Gottfried Mauch. Wie viele Hinrichtungen er genau anordnete, ist unbekannt, aber in zahlreichen Fällen ist seine Anwesenheit und direkte Beteiligung nachgewiesen. Viele Fälle wurden dabei nach dem Krieg totgeschwiegen: Dass etwa im Juni 1944 in Winnenden zwei sowjetische Zwangsarbeiter unter Leitung Mauchs wegen Diebstahls öffentlich erhängt wurden, wurde nur dadurch dem Vergessen entrissen, dass 1961 ein ehemaliger Patient der psychiatrischen Heilanstalt Anzeige erstattete. Noch kurz vor Kriegsende ließ Mauch in Welzheim fünf Sowjetbürger durch Genickschuss töten.

Wie viele der zur Arbeit fürs Reich Gezwungenen in Stuttgart insgesamt starben, ist dabei unbekannt. Immer wieder werden neue Details gefunden, etwa für die Ermordung von Kindern von Zwangsarbeiterinnen, die Karl-Horst Marquart vor einigen Jahren aufdeckte.

Nach und nach kommt immer mehr raus

"Ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur" ist für Harald Stingele von der Hotel-Silber-Initiative nach wie vor der ganze Krieg im Osten, auch er sieht darin eine Folge des Kalten Krieges, die es ermöglichte, ja forderte, am alten Feindbild Russland/Sowjetunion festzuhalten. Ein blinder Fleck blieb dadurch eben auch das Schicksal der ZwangsarbeiterInnen. "Dabei war Zwangsarbeit im Krieg ein präsentes Thema, sie war allgegenwärtig", sagt Stingele. In Stuttgart ist die Erforschung immer noch bruchstückhaft; es gibt Kapitel in Überblicksdarstellungen zur NS-Zeit wie der von Roland Müller, es gibt Einzelstudien zu großen Betrieben wie Daimler-Benz oder Bosch, es gibt ein umfangreiches Kapitel über die Repression in Ingrid Bauz', Sigrid Brüggemanns und Roland Maiers Band "Die Geheime Staatspolizei in Württemberg und Hohenzollern" und Täter-Biographien in Hermann G. Abmayrs "Stuttgarter NS-Täter"-Buch. Eine umfassende Monographie, die alle Bereiche der Zwangsarbeit in Stuttgart abdeckt, fehlt nach wie vor.