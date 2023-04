Straßennamen in Tübingen: Clara Zetkin in übler Gesellschaft

Auch Paul Schmitthenner zum Beispiel. Der Schmitthennerweg liegt im Ortsteil Kilchberg. Der "Heimatschutzarchitekt" trat 1933 in die NSDAP ein, baute Haus um Haus für den "neuen Staat", gegen Ende des Raubkriegs, im August 1944, nahm der Führer den Mann in die "Gottbegnadeten-Liste" der wichtigsten Baumeister auf, als unentbehrlich für den weiteren Verlauf der Welteroberungspläne.

Neben diesen Mann wird Clara Zetkin gestellt. Siehe da, das Totalitarismus-Gespenst manifestiert sich in Tübingen in einem harten Knoten. Man könnte auf den Gedanken kommen, die Kommission habe überlegt: Jetzt haben wir so viele Rechte auf dem Knoten-Kieker, da muss sich doch wohl auch eine Linke beigesellen lassen. Damit die Waage halbwegs ausgelastet ist. Die Hufeisenenden sich zusammenfinden.

Im "ethischen Problemfeld"-Teppich, den sie um die Zetkin ausrollen, warnen die Kommissionsmitglieder vor den Stolperfallen "Demokratiefeindlichkeit" und "Mitwirkung an Justizverbrechen".

Gut, in der "Abwägung und Empfehlung der Kommission" heißt es zunächst, Zetkin sei seit den 1880er Jahren zunächst in der Sozialistischen Arbeiterpartei, dann in der SPD aktiv gewesen. Als "überzeugte Pazifistin" habe sie 1914 gegen die Kriegskredite gestimmt, im Spartakusbund und der USPD gekämpft und sei mehrfach in "Schutzhaft" genommen worden. Sie trat in die KPD ein. In den Jahren 1919/20 war sie Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung Württembergs, eine der ersten Frauen, die in einem deutschen Parlament sprechen konnten.

Danach bis 1933 Mitglied des Reichstags, Präsidentin der Internationalen Arbeiterhilfe, Mitglied im Zentralkomitee der KPD und so fort. Und "noch kurz vor ihrem Tod im August 1932 warnte sie in ihrer Funktion als Alterspräsidentin des Reichstags vor den Gefahren des Nationalsozialismus", so die Kommission. So wie sie das ja in der Weimarer Republik unablässig getan hatte.

Die Kommission will vom Knoten nicht ablassen

Das alles freilich, denkt man sich, kann doch noch keinen Knoten rechtfertigen. Aber nun kommt’s! Im "ethischen Problemfeld"-Teppich warnen die Kommissionsglieder vor den Stolperfallen "Demokratiefeindlichkeit" und "Mitwirkung an Justizverbrechen". Denn "moralisch kritikwürdig" sei ihre Person vor allem deshalb, weil "sie das gewaltsame Vorgehen der sowjetischen Machthaber gegen Oppositionelle nicht nur öffentlich verteidigte, sondern aktiv unterstützte". So habe sie im Sommer 1922 "als Anklägerin im Moskauer Schauprozess für die (letztlich nicht vollstreckte) Todesstrafe gegen eine Gruppe sogenannter Sozialrevolutionäre" plädiert.