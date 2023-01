Heine, Wagner und die Nazis: Macht und Geist

Die "Schweinigeleien Heines" beziehen sich auf dessen Streit mit der schwäbischen Dichterschule in den späten 1830er Jahren. Nachdem Herausgeber Adalbert von Chamisso dem "Deutschen Musenalmanach für das Jahr 1837" ein Porträt Heines voranstellen wollte, trat Gustav Schwab aus Protest als Mitherausgeber zurück, die geplanten Beiträge von Gustav Pfizer, Nikolaus Lenau, Karl Mayer und Justinus Kerner entfielen ebenfalls. Den Ton in der Auseinandersetzung gibt im Folgenden vor allem der Stuttgarter Literaturkritiker Wolfgang Menzel vor – und es ging dabei weniger um Heines distanziertes Verhältnis zur für ihn überkommenen Romantik der schwäbischen Dichter, sondern mehr um Heines "Jüdischsein", um die vermeintlich darauf zurückzuführende "Tendenz" seiner Werke. Menzel nennt es "Jüdeln", was in der Folge immer wieder Heine vorgeworfen wird: Seine vermeintliche Frivolität, die Feindschaft gegenüber Sitte und Religion, der jüdische Materialismus, die Reduzierung des Schönen auf seinen Handelswert. Andere pflichteten in antisemitischem Furor bei, der Literat Gustav Pfizer etwa führte die nationale Kategorie ein, indem er Heine der Deutschfeindlichkeit und Franzosenhörigkeit bezichtigte.

Heine antwortete 1838 in seinem "Schwabenspiegel" seinerseits mit scharfem, aber wesentlich geistreicherem Spott. Von der "bescheidenen Größe" der schwäbischen Schule schreibt er, deren Bedeutendster "der evangelische Pastor Gustav Schwab" sei: "Er ist ein Hering in Vergleichung mit den anderen, die nur Sardellen sind; versteht sich, Sardellen ohne Salz. Er hat einige schöne Lieder gedichtet, auch etwelche hübsche Balladen; freilich, mit einem Schiller, mit einem großen Walfisch, muß man ihn nicht vergleichen." Auch Menzel bekam sein Fett ab. Das Band war zerschnitten.

Heine wird zur Unperson

Die Forderung des "Reichspost"-Autors von 1911, die Heinestraße wieder umzubenennen, wurde dann 1933 erfüllt, von den Nazis. Wie schnell sich die Machtübernahme bis in die Kommunen vollzog, und wie umfangreich die Maßnahmen waren, erstaunt dabei immer wieder. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler, in Württemberg und Stuttgart hatte dies aber zunächst kaum unmittelbare Folgen; die Reichstagswahlen waren erst am 5. März. Bereits vor diesen nutzten die Nationalsozialisten den Reichstagsbrand in Berlin am 28. Februar, um ihre Gegner auf der Linken auszuschalten. Versammlungen und Druckerzeugnisse der kommunistischen KPD wurden verboten, viele ihrer Funktionäre verhaftet (und später in KZs gebracht), die Aktivitäten der SPD stark eingeschränkt.

Kurz nach den Reichstagswahlen wurde der württembergische NSDAP-Gauleiter Wilhelm Murr am 15. März zum Nachfolger von Staatspräsident Eugen Bolz gewählt. Tags darauf ernannte Murr den NSDAP-Stadtrat Karl Strölin zum Staatskommissar für Stuttgart – und damit de facto zum neuen Oberbürgermeister, auch wenn der bisherige OB Karl Lautenschlager noch bis zum 9. Mai offiziell im Amt blieb.

Die Nazis wussten um die Kraft von Symbolen, sie schalteten in kürzester Zeit nicht nur ihre politischen Gegner aus, sondern begannen auch mit einer Umgestaltung des öffentlichen Raums in ihrem Sinne. Dazu gehörten in Stuttgart umfangreiche Straßenumbenennungen. Bereits am 6. April 1933 dankt Strölin brieflich dem Staatsanwalt Walther Bacmeister für dessen Anregung, die Heinestraße in Schlageterstraße umzubenennen: "Die Heinestraße ist längst für eine Umbenennung reif", schreibt Strölin, "ich habe in dieser Richtung schon Anweisung gegeben." Namenspate wird dann allerdings nicht der von den Nazis als Märtyrer verehrte Freikorps-Kämpfer Albert Leo Schlageter – der bekommt die ehemalige Theaterstraße – , sondern Hitlers Lieblingskünstler, der Komponist und glühende Antisemit Richard Wagner. Am 24. Mai 1933 gibt Strölin die Namensänderung bekannt, im Rahmen von insgesamt 85 Umbenennungen in ganz Stuttgart. Heinrich Heine wollen die Nazis nicht nur so aus dem Bewusstsein tilgen; er wird zu einem der am schwersten zensierten Künstler im Dritten Reich, seine Bücher werden verbrannt, Denkmäler entfernt.

Nur die Wieland-Wagner-Höhe ist weg