Film "Die doppelte Lücke": Die Fragilität der Demokratie

Das geschah Ende Juli. Gemessen am starken Applaus am Schluss und den Statements danach waren die RatsvertreterInnen durchweg berührt – offenbar nicht nur wegen des Schicksals der früheren Stadtverwaltungs-Beschäftigten und Gemeinderäte, sondern auch, weil die vor Ort gedrehten Szenen das Rathaus als Ort der Täter sichtbar gemacht hatten. "Eine Umgebung, in der wir uns so oft aufhalten, plötzlich im Kontext einer Zeit zu sehen, in der die Demokratie zerstört wurde", fand Andreas G. Winter von den Grünen beeindruckend und verstörend. Der Film habe dazu geführt, "dass ich das Rathaus, in dem ich jetzt seit 16, 17 Jahren regelmäßig bin, plötzlich mit anderen Augen sehe", sagte Hannes Rockenbauch von der FrAktion. "Wir nutzen ja oft Gebäude, Orte, Plätze, ohne uns Gedanken zu machen, was an diesen Orten passiert ist", merkte Sibel Yüksel von der FDP an, doch gerade die Orte des Geschehens zu nutzen, um daran zu erinnern, sei wichtig "damit Ereignisse nicht abstrakt bleiben". Wie wirkungsvoll so "praktische Geschichtselemente" wie historische Orte seien, um an Vergangenes zu erinnern, fand auch Alexander Kotz von der CDU bemerkenswert.

Und nun? Alle RednerInnen waren sich einig, dass man die Lücke schließen müsse. Zumal in einer Zeit, "in der die Demokratie immer wieder offen angegriffen wird", so Yüksel. Rockenbauch spannte dabei den Bogen sehr konkret in die Gegenwart: Die Ereignisse seien nicht so abstrakt und weit weg; die schnelle Entfernung politisch und rassisch Missliebiger sei 1933 nur deshalb so schnell gegangen, weil davor schon Listen angefertigt worden seien – und auch heute seien solche Dinge bei Rechten schon in Vorbereitung, man müsse nur an die Anfrage der AfD-Landtagsfraktion zu den Mitarbeitern staatlicher Kultureinrichtungen im Jahr 2019 denken.

Wie man die doppelte Lücke aus seiner Sicht am besten sichtbar machen könnte, dazu will sich Harald Stingele nichts entlocken lassen; er plädiert für einen Gestaltungswettbewerb – eine Idee, die auch Grünen-Fraktionschef Winter aufgriff. Möglichkeiten gäbe es sicher viele, von einfachen Hinweistafeln bis hin zu Medienstationen, auf denen etwa der Film angesehen werden kann.

Er sei kein so großer Freund fest installierter Formen, meinte CDU-Mann Kotz in seiner Rede, Erinnerung "könne auch mit Studien erfolgen". Ein Satz, den so ähnlich CDU-OB Wolfgang Schuster 1997 in Bezug auf ZwangsarbeiterInnen gesagt hatte: "Das beste Gedenken ist sicherlich eine möglichst lückenlose Erforschung des Themas".

Zähe Mythen um Strölins vermeintliche Liberalität

Dass Forschung wichtig ist, aber nicht reicht, lässt sich dagegen gerade am Beispiel Stuttgart zeigen. Denn Studien zu diesem Kapitel gibt es schon einige und schon lange, fest und breit verankert im Stadtgedächtnis sind die Ereignisse des Jahres 1933 deswegen noch lange nicht.

Den "geräuschlosen Umbau" in der Stuttgarter Stadtverwaltung beschrieb etwa der spätere Stadtarchivar Roland Müller schon 1983 in einem Aufsatz und betonte in seiner 1988 erschienen Monographie zur Stadtgeschichte in der NS-Zeit: In Stuttgart wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums "besonders scharf angewendet".