Alfred Herrhausen und Helga Müller: Eine halbe Milliarde für Atlantis

Doch daraus wurde nichts. Vier Monate später, drei Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, fiel Herrhausen in seinem Wohnort Bad Homburg einem Bombenanschlag zum Opfer. Täter und Gründe bleiben bis heute im Dunkeln.

Am Tag nach dem Anschlag, und ohne davon zu wissen, besuchten Helga und Hans-Jürgen Müller in Bad Homburg eine Kunstsammlerin in Herrhausens unmittelbarer Nachbarschaft. Sie wunderten sich noch, warum die Straße gesperrt war. Erst als sie da waren, erfuhren sie, dass Herrhausen tot war. Damit war auch die Finanzierung ihres Traums gestorben.

Aus Atlantis wurde Mariposa, nach dem spanischen Wort für Schmetterling: anspielend auf die Butterfly-Wing-Theorie, nach der kleine Ursachen große Wirkungen entfalten können. Seit dem Tod ihres Mannes 2009 betreibt Helga Müller die Zukunftswerkstatt allein. Und sucht nun nach einer Lösung, um ihr Lebenswerk an die nächste Generation zu übergeben.

Schon bisher hat sie ihre ganze Energie darauf verwendet, Unterstützer zu finden, bei Laune zu halten und neue Zusammenkünfte zu ermöglichen. Die Corona-Zeit, in der keine Begegnungen möglich waren, hat das nicht leichter gemacht. Nun macht sie sich Sorgen um ihr Lebenswerk, das an Relevanz kein bisschen verloren hat. Früh schon standen sie in engem Kontakt mit dem Club of Rome. Dessen Warnungen sind so aktuell wie nie. Doch wer könnte übernehmen? Ein neuer Herrhausen ist nicht in Sicht.