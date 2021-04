40 Jahre Theater Lindenhof: A saubere Dialektik

Der Lindenhof erntete Lorbeeren: Ludwig-Uhland-Preis, Hölderlin-Preis, Hölderlin Ring, Volkstheaterpreis des Landes. Er wurde zu den Ruhrfestspielen Recklinghausen oder in die Hamburger Kammerspiele eingeladen, er trat am BE auf, Brechts einst ruhmreiches Berliner Ensemble. Auch Kritik blieb nicht aus, der Tübinger Dramaturg Thomas Milz sah die Melchinger auf dem "Weg in die neue Gemütlichkeit".

Aber es gehört zu den Stärken des Theaters, sich immer wieder neu zu erfinden, Talente zu fördern. Hier reiften Mehrfachbegabungen wie Franz Xaver Ott: Autor ("Hoimetaberau"), Regisseur, Dramaturg, Schauspieler; Dietlinde Ellsässer: Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin, Autorin ("Ledig in Schwaben"); Susanne Hinkelbein: Theatermusikerin und Autorin ("Arche Konrad"). Hier wirkten nicht nur erfahrene Regisseure wie Siegfried Bühr oder Christoph Biermeier, hier sammelten ebenso Antú Romero Nunes oder Philipp Becker erste Meriten.

Keine Angst vor Oettinger, Teufel und Kretschmann

Seit zehn Jahren ist der Lindenhof eine Stiftung, sie hilft ihm durch aktuell stürmische Zeiten und stemmte den 2,6 Millionen Euro teuren Umbau des Theaters – eine Investition in die Zukunft. Zur Konsolidierung hat der große Kommunikator Zellmer beigetragen mit dem, was er "a saubere schwäbische Dialektik" nennt: keine Berührungsängste vor CDU-Granden. Günther Oettinger flog mit dem Hubschrauber ein und dirigierte, Bierflasche in der Hand, den Musikverein. Der Spät-Philosoph Erwin Teufel psalmodierte zum 20-jährigen Jubiläum und ward mit Ehefrau Edeltraud in Vorstellungen gesichtet. Inzwischen hat sich der Wind etwas gedreht im Ländle – kein Problem für die Lindenhöfler: Der grüne Bürgerkönig Winfried Kretschmann und Gattin Gerlinde feierten das mit EinwohnerInnen von Stetten am Kalten Markt realisierte Stück "Dem Himmel so nah" als "grandiose Leistung".

Die "Firmenübergabe" auf die nächste Generation verlief nicht ganz reibungslos, es war, maoistisch gesprochen, auch der Kampf zweier Linien: hier kritisches Volkstheater im Geiste Brechts, dort "Heimattheater für die Welt" oder "Welttheater für die Heimat". Zellmer zog sich auf das nach Bayern-Vorbild geschaffene Präsidenten-Amt zurück. Im Gegensatz zu Uli Hoeneß hält er sich, mehr aus der Tiefe des Erfahrungsraums kommend, weise aus dem Tagesgeschäft heraus. Hurm gab Ende vergangenen Jahres die Intendanz ab, bleibt aber als Schauspieler aktiv.

Der Lindenhof ist weiter in Bewegung und mit dem Thespiskarren unterwegs. So hat er sich mit der Bogenhalle der Mössinger Pausa einen imposanten Spielort erobert und dazu beigetragen, die ehemalige Textilfabrik in ihrer Bauhaus-Vergangenheit sichtbar zu machen und zugleich an die Enteignung und Vertreibung der jüdischen Inhaberfamilie Löwenstein zu erinnern. "Wir haben damit Verantwortung für das kulturelle Erbe in der Region übernommen", sagt Intendant Stefan Hallmayer. In der Pausa spielte der Lindenhof "Die Schutzsuchenden" nach Aischylos als Parabel auf heutige Fluchtbewegungen. Mit dem Stück "Ein Dorf im Widerstand" brachte er den Mössinger Generalstreik gegen Hitler 1933 wieder ins Bewusstsein des Ortes und löste heftige Diskussion über die Motive der kommunistischen Widerständler aus.

Ein Theater in der Provinz, aber kein Provinztheater: "Wir bekennen uns zur Provinz, ohne in ihr stecken zu bleiben" sagt Hurm, inzwischen Grünen-Stadtrat in Burladingen. Noch immer ist der Lindenhof ein kreatives Kraftwerk zwischen Melchinger Himmelberg und Salmendinger Kornbühl – zwischen den Windrädern als Symbol der Gegenwart und der Kapelle als Ikone der Vergangenheit. Dialektik eben.

40 Jahre Lindenhof – da darf die Metapher vom "Schwabenalter" nicht fehlen. Freilich hatte schon der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai in seiner "Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781" erkannt, dass die Schwaben eigentlich erst mit 50 "g'scheit" würden: "Damit ist nämlich nicht eine spätere Entwicklung der Verstandeskräfte gemeint, sondern deren späte Anwendung im täglichen Leben." Der Lindenhof kann also noch weiter reifen.



