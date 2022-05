Weltsozialforum: Utopie im Kleinformat

Szenenwechsel, weit weg vom Zentrum. In Mexikos Hauptstadt weisen Wohngegenden mit Namen wie "Fortschritt", "Entwicklung" oder "Utopie" oft auf das genaue Gegenteil hin. So auch in Utopía Olini im Stadtteil Iztapalapa. Dort wurde tatsächlich investiert, doch neue Bewohner:innen zeugen eher vom dystopischen Zustand der Welt: Der schöne Sportpark fungiert jetzt als Flüchtlingsunterkunft. Ein paar geometrisch verschnörkelte Bungalows, die AirBnBs sein könnten, beherbergen jetzt Familien – aus der Ukraine. Einige große Zelte bieten zusätzlich Platz. So richtig freiwillig sind die rund 600 Geflüchteten hier nicht. Viele wurden an der US-Grenze in Tijuana abgewiesen. Und das trotz der Ankündigung Joe Bidens, 100.000 Visa an Ukrainer:innen auszustellen. Das von der US-Regierung initiierte Programm "Uniting for Ukraine" soll es den Kriegsflüchtlingen einfach machen. Das scheint nicht geklappt zu haben, sonst wären sie jetzt nicht hier.

Erst kommt Camp-Koordinatorin Olga, um allgemeine Fragen zu beantworten, dann Vlad. Die Presse wird an die Leine genommen. Ins Camp reingehen ist nicht gestattet, die Zeit limitiert. Warum es genau dieser Stadtteil wurde, kann oder will der Mitarbeiter der Stadt nicht verraten. Die Geflüchtete Viktoria mit ihrer jungen Familie denkt wie die meisten hier: Bloß schnell weg aus Mexiko. Sie hat drei Kinder, in den USA warten Verwandte auf sie.

Ohne wird es schwierig, denn um im Rahmen des "Uniting for Ukraine"-Programms in die USA einzureisen, braucht man einen "Sponsor" beziehungsweise "Supporter", wie die Website des US-Ministeriums für Innere Sicherheit verrät, eine Art Bürgen, der versichert, die Geflüchteten während ihres Aufenthalts in den USA finanziell zu unterstützen. Asylrecht also im Stile einer Wohnungssuche in München.

Themengulasch zum 1. Mai

Im Zentrum der Hauptstadt reiht sich das WSF zu Beginn der Tagungswoche in die 1. Mai-Demo mit einer Auftaktveranstaltung ein. Lautstark wird für die Freiheit Palästinas skandiert, auf Bannern wird der "Apartheidstaat" Israel ins Visier genommen. Wenig später gesellen sich energische Wünsche für den Sieg der Polisario-Front in der Westsahara dazu. Themen, die die Durchschnittsmexikaner:innen in etwa so bewegen wie ein neuer Bildungsplan des Kultusministeriums in Baden-Württemberg. Beim ikonischen Monumento de la Revolución trifft sich die Masse und tapst erst mal ein paar Meter weiter. Frauen und jüngere Menschen sind Mangelware. Vorbei an weiteren wichtigen Monumenten des historischen Zentrums von Mexiko-Stadt kommt der Demo-Zug schließlich beim Zócalo, dem Platz der Verfassung an.