Auf der Straße: Verrußte Seele

Im Lauf der Jahre hat sich der Auszug eines Gedichts von Samuel Beckett herumgesprochen; in den Achtzigern hat der irische Dichter für den damaligen Süddeutschen Rundfunk gearbeitet und uns diese Hymne über die Neckarstraße hinterlassen: "Vom Nichts ist an diesem Ort / der alte Glanz lange fort. / Und der Verdacht ist groß / Hier war schon früher nichts los."

Beckett saß öfter anonym in der einstigen Kneipe Neckarklause, Neckarstraße 213. Heute hängt dort ein "Sushi & Wok"-Schild. Der Verdacht des Nobelpreisträgers ist sehr wohl begründet, rein historisch allerdings nicht unbedingt haltbar. "Früher" war in der mal schönen Straße ganz schön was los, weil dort, wo heute das SWR-Gebäude steht, bis 1944 die Stadthalle war (nach dem Krieg strömten die Leute noch einige Jahre in den Althoff-Bau). Zehntausend Leute fanden in der Stadthalle Platz bei Operetten und Zirkusshows, bei Boxkämpfen und Sechstagerennen. Auch die Arbeiterbewegung war in diesem Haus zugange, 1929 feierte sie Fasching unter dem Motto "Achtung! Kurve links".

Das spektakulärste Ereignis in der Neckarstraße indes, gelenkt aus der Linkskurve, wurde im geistigen Stadtautobahn-Mief der herrschenden Politik lange verdrängt und vertuscht. Kommunistischer Widerstand passte nicht in die alibihafte Heldenverehrung von Stauffenberg & Co. Die meisten Deutschen waren eh in der rechten Kurve hängengeblieben.

Hitler vorübergehend mundtot gemacht

Als der Rundfunk am 15. Februar 1933 Hitlers Rede aus der Stadthalle übertrug, durchschlugen Widerstandskämpfer der KPD das Sendekabel. Für zwei Millionen Leute war die Nazi-Propaganda geplant. Heute ist das Kabel-Attentat etwas besser publik, beispielsweise hat der Journalist Rolf Schlenker 2020 im Silberburg-Verlag sein Buch "1933 – Ein Beil gegen Hitler" veröffentlicht: ein kleiner Roman, um der etwas spärlichen Quellen literarisch Herr zu werden; viele Akten sind verbrannt.

Demnächst jährt es sich zum 90. Mal, dass mutige Männer den "Führer" vorübergehend mundtot machten. Das wäre eine gute Gelegenheit, die Erinnerungen an diese Tat aufzufrischen, die Täter endlich zu würdigen – und das Kriegsbeil gegen die Faschisten von heute auszugraben, na ja, symbolisch. Dafür müsste man jedoch begreifen, warum Vergangenes nicht vergeht, so wahr mein kurzes Leben dank langer Unterhosen weitergeht.



Am 15. Februar liest Rolf Schlenker im Stuttgarter Theaterhaus aus seinem Roman "1933 – Ein Beil gegen Hitler".