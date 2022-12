Auf der Straße: Im Heldenkampfe

Als ich mit gesenkten Augen am Alten Schloss vorbeigehe, tut sich der Himmel auf, ich höre eine Gänsehaut-Stimme aus den Regenwolken und weil ich ein Mann bin, der schon durch die Hölle gegangen ist, erkenne ich diesen Helden-Sound. Er dringt aus den Boxen, die das Eröffnungsritual des Weihnachtswachstumsmarkts aus dem Schlosshof übertragen. Die Stimme verführt mit betörender Lyrik, schmierige Feuchte dringt in meine schwarze Seele und trotz eines Versprechers kann ich den umwerfenden Reim des Redners gut hören: "Macht hoch die Tür / das Tor macht weit / es ist wieder / Weihnachtsmarktzeit." Kein Zweifel: Es ist The Voice of Backnang. Das Organ des Herrn, der seit seinem Machtantritt ganz Stuttgart als Dorfkirbe zu Ehren des Oberschultes betrachtet. Die Vorsehung.

Kaum hat der große Regent ausgesprochen, erklingt aus vielen Chorknabenkehlen "Es ist ein Ros entsprungen", und ich sehe zu, dass ich den Sprung aus dem Budenzauber in die Stuttgarter Allerweltsnacht schaffe. Vorher entdecke ich noch ein Lebkuchenherz mit der erotischen Botschaft: "Ich. Du. Läuft".

Wenn es so gut läuft, komme ich mir vor wie einer, der gerade wie angeschossen aus dem Kino wankt und in einen neuen Film hineintaumelt. Kann um mich herum passieren, was will: Ich schreite, wie das Model Carl in "Triangle of Sadness", mit einer Melodie im Kopf im Rhythmus des coolen Lebens einher. Das jedenfalls bilde ich mir ein, solange ich noch nicht altersschwach über die eigenen Füße stolpere.

Es ist ein Boss entsprungen

Das Tor macht weit, singen mir die gefallenen Fußballengel im Kopf, und ich habe den Swing der Stadt, auch wenn mir diese Stadt im kakophonischen Partygedöns der ganzjährigen Kapitalismus-Kirmes immer fremder wird. An jeder Ecke scheint ein Boss entsprungen, um den Stallgeruch des Herrn der Herrlichkeit zu verbreiten. Und dann riechst du den Glühwein, die deftigste Stinkbombe des deutschen Wintermärchens.

Falls mein Regenhut durchhält, gehe ich zum nächsten Spiel gegen den großen FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Wir werden gewinnen und ich mit den Worten der ZDF-Reporterin Katrin Müller-Hohenstein der Welt verkünden: "Sie haben den Ball reingewollt." Das ist gut. Das Leben an sich ist nicht denkbar ohne das Reingewollthaben. Und so stehle ich mich mit gesenkten Augen ohne Straßenrecht weiter durch die Straßen, bis ein Fahrrad mein Ende im Heldenkampfe fürs Katerland besiegeln wird. Es hat nicht in ihn reingewollt, wird auf meinem Grabstein stehen, doch die Bullen haben die kaputten Bremsen übersehen.