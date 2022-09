Auf der Straße: Für ein paar Dumme mehr

All das wusste ich natürlich nicht mehr auswendig, als ich im Kaufhof Badeschlappen suchte, die Sache aber war mir nicht ganz neu. Im Universum wurde schon vor meiner Zeit echte amerikanische Kultur live präsentiert: 1952 trat auf der Kinobühne Louis Armstrong auf, vier Jahre später Miles Davis (mit dem Rücken zum Publikum, was einen kleinen Skandal auslöste, dessen eventuelles Rassismus-Motiv nicht mehr erforscht werden kann). Solche Geschichten interessieren dich irgendwann, wenn du wie unsereiner dank krimineller Missachtung der Altersfreigabe in deinem Dorfkino schon früh vom "Schatz im Silbersee" auf "Für eine Handvoll Dollar" umgestiegen bist.

Nicht weit vom früheren Universum steht das Metropol, ein historisches Lichtspieltheater-Gebäude in der Bolzstraße, das es zu neuer Berühmtheit gebracht hat, weil zuletzt beinahe eine Kletterhallen-Firma eingezogen wäre. Das Metropol-Logo ist inzwischen entfernt, aber es sieht alles danach aus, als könnte der Kinobetreiber Heinz Lochmann das Haus 2023 neu eröffnen. Da der Eingang auch zu einem Restaurant führt, liest man über der Tür Werbekalauer wie "Spiel mir das Lied vom Pizzabrot" oder "Stirb Lasagne 4.0". Buon appetito.

Auf dem Metropol-Gelände stand einst Stuttgarts erster Bahnhof und in der Nachbarschaft das legendäre Hotel Marquardt, in dem Größen wie Richard Wagner, Otto von Bismarck und Max Schmeling logierten. Gast des Hauses war öfter auch Karl May; 33 seiner im Verlag Friedrich Ernst Fehsenfeld erschienenen Bände wurden damals in der Stuttgarter Druckerei Felix Krais, Rotebühlstraße, produziert.

Am 27. Juli 1911 treffen sich May und seine Frau Klara im Marquardt mit dem Juristen Euchar Albrecht Schmid, der zuvor als Zeitschriftenredakteur beim Stuttgarter Versicherungsverein gearbeitet hat. Schmid ist leidenschaftlicher Unterstützer des zwielichtigen Schriftstellers, der damals heftigen Anfeindungen ausgesetzt ist. Auch sein Verleger Fehsenfeld geht auf Distanz. Bei dem Marquardt-Meeting wird erstmals über die Gründung eines neuen Verlags für Karl May gesprochen. Der Rest ist Geschichte: Am 30. März 1912 stirbt Karl May, am 1. Juli 1913 gründen seine Witwe Klara, Fehsenfeld und Schmid (als Geschäftsführer) in Radebeul einen Verlag, der von 1915 an Karl-May-Verlag heißen wird. 1959 zieht das Unternehmen wegen Mays Ablehnung in der DDR nach Bamberg um, seit 1996 residiert es unter der Leitung von Euchars Enkel Bernhard Schmid in Radebeul und Bamberg. Ohne das Stuttgarter Treffen nur acht Monate vor Mays Abgang in die ewigen Jagdgründe wäre sein Werk womöglich in der Versenkung verschwunden.

Kocht der Volkszorn, zählen Fakten nicht

Heute spielen sich unzählige May-Fans in den sogenannten sozialen Medien auf, als würden sie nachträglich ihrer Kindheit beraubt, weil der Ravensburger Verlag die Veröffentlichung zweier Kinderbücher zum aktuellen Kinderfilm "Der junge Häuptling Winnetou" abgeblasen hat. Das Unternehmen traf diese Entscheidung nach unaufgeregter Kritik aus der eigenen Umgebung. Zwar haben die Bücher mit Karl May so wenig zu tun wie der Film, rasch aber erfand "Bild" einen "Shitstorm" gegen die Ravensburger, streute die Lüge vom Angriff "linker Aktivisten" auf das Karl-May-Werk an sich und krönte ihre Kampagne mit der Schlagzeile "ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr". In Wahrheit hatte der Sender seine schon 2020 abgelaufenen Lizenzen für Karl-May-Filme nicht verlängert (das ZDF wird sie auch in Zukunft ausstrahlen).