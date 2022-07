Auf der Straße: Gas, Wasser, alles Scheiße

Ich schaue den Leuten zu, wie sie herumschwirren, als gäbe es morgen noch ein Morgen. Nichts mehr zu spüren von der Verunsicherung, von der Stille, die uns die Viren gebracht haben. Seltsamerweise fällt mir ein, was ich neulich beiläufig in einem Buch gelesen habe: Die Stuttgarter Zeitschrift "Sport und Sonne" habe mal heftig kritisiert, dass "die Sportmode immer mehr zur Tagesmode" werde und Laien damit den "Anstrich von Sportleuten" gäbe. Besagtes Buch handelt von Stuttgart und dem Sport der Zwanzigerjahre im vorigen Jahrhundert. In der Mode hat sich seitdem wenig geändert. Turnschuhe heißen jetzt eben Sneaker und Trikotagen T-Shirts. Der Anstrich des Athletischen bei Laien ist geblieben. Und heute wie damals liegt Unheilvolles in der Luft. Die schwarzen Streifen am Horizont sind nicht von Adidas. Preise und Hirne explodieren, und die Spitze des Eisbergs ist schon deutlich zu sehen. Besteigen erlaubt. Der ganze Wahnsinn macht das Leben so interessant, dass man Angst haben muss, zu spät Angst zu kriegen vor der Angst.

Am Schlossplatz wehen die Fahnen des Hamburger Fischmarkts, die Säulen des Königsbaus tragen die Farben des Tanz-Festivals Colours, und gegenüber stehen die Tribünen des Festivals Jazz Open. Die Corona-Zahlen steigen wie die Preise, die Maskenlosen schert es einen Dreck, und kein Mensch hat eine Ahnung, wie der Krieg in der Ukraine jemals enden soll.

Okay, okay, vielleicht habe ich eine etwas dramatische Sicht auf die Welt, nur weil wir Gras statt Gas fressen werden. Und womöglich auch der Strom versiegt. Empfehlen möchte ich dennoch, sich schon mal warme rote Socken zu stricken, bevor wir uns alle in die Wolle kriegen.

Irgendwo steckt sich der Großkotz seine Cohiba ins Gesicht, sportlich tanzend erwartet die Stadt den nächsten Orkan, und das Leben vergeht, als würde die Zigarre an beiden Enden brennen.