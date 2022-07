Verlag Schiler & Mücke, Tübingen: Bilderwelten diktaturfrei übersetzen

Schiler studierte in Tübingen zunächst "ein bisschen orientierungslos" Jura und Volkswirtschaft, nahm in der Uni-Stadt an der Besetzung des Epplehauses teil. Schließlich begann er das Studium der Orientalistik und wechselte 1973 nach Berlin. Als "anerkannter Kriegsdienstverweigerer" sei er dorthin, "nicht wie viele vorm Bund geflohen", doch die Orientalistik sei dort mehr "auf die moderne Zeit ausgerichtet" gewesen als in Tübingen. Zusätzlich studierte er in Berlin Entwicklungssoziologie mit "Schwerpunkt auf die 'Dritte Welt'", wie es damals hieß.

Mit Studienkollege Eler Martin ging er im Rahmen seines Entwicklungssoziologie-Studiums auf eine Feldforschung nach Westafrika, erzählt Hans Schiler im Kontext-Gespräch: "Da sollte man untersuchen, warum in der Baumwollwirtschaft immer die Arbeiter türmen. Das war relativ einfach: Weil sie schlecht bezahlt waren und fürchterliche Bedingungen hatten." Diese Art von Forschung wollte er ungerne machen, sagt Schiler. Aus Ernüchterung und einer gewissen Ratlosigkeit wuchs unter den beiden Kommilitonen die Idee für ein eigenes Projekt: "Dann haben wir gesagt, okay, es braucht eigentlich in Berlin eine arabische Buchhandlung – und haben eine gegründet." So entstand 1977 die erste arabische Buchhandlung in Deutschland, die nach Paris zugleich die zweite in Europa war: "Das arabische Buch".

"Ein kleiner Verlag kann nur Begrenztes leisten"

Aus der Buchhandlung entstand schnell ein Verlag. Die erste Veröffentlichung war ein Manifest von politischen Gefangenen in Marokko, aus dem Französischen übersetzt, das als Flugschrift herausgegeben wurde. Besonders aus dem Libanon, das laut Schiler in puncto Publikationen "damals das freieste arabische Land, praktisch ohne jede Zensur" war, importierte der Verlag Texte von verschiedenen libanesischen Verlagen. "Das war zum Beispiel auch für arabische Studenten aus Israel wichtig, die sind ansonsten gar nicht an die Texte rangekommen. Und umgekehrt haben wir auch ein ganzes Spektrum israelischer Literatur angeboten."

In Kooperation unter anderem mit dem Berliner Institut der Islamwissenschaft entstanden in dieser Zeit auch zahlreiche Wissenschaftspublikationen. Im literarischen Bereich wurden zunächst Autor:innen herausgebracht, die nicht in Deutschland geboren sind, aber auf Deutsch schreiben. Ein Beispiel dafür ist der Syrer Rafik Schami, der 1971 nach Deutschland kam und sehr schnell sehr berühmt wurde – allerdings nicht bei Schiler. "Ein kleiner Verlag kann nur Begrenztes leisten", sagt der. Wenn die Autoren dann sehr berühmt würden, brauchten sie leistungsstärkere, größere Verlage. "Das verstehe ich zu hundert Prozent." Bis heute sind Schiler und Schami in Kontakt. So hat Schami vergangenes Jahr bei Schiler & Mücke sein Manifest "Gegen die Gleichgültigkeit" herausgegeben. Zudem erscheint bei Schiler&Mücke die Reihe Swallow Editions, die von Rafik Schami gegründet und herausgegeben wird. "Die Reihe ist zensur-, erdöl-, langeweile- und diktaturfrei", wird die Edition beworben: "für Leser der arabischen Literatur in aller Welt." Ein Kriterium der Reihe ist, dass das Werk zuvor in keine andere Sprache übersetzt wurde. "Teilweise liegen sie nicht mal auf Arabisch als Buch vor", so Schiler.

Der nächste Band, der in der Reihe herauskommen wird, ist von der jungen sudanesischen Autorin Sabah Sanhouri, die selbst sehr engagiert in der Demokratiebewegung im Sudan ist. In ihrem Roman geht es um eine arbeitslose Schriftstellerin, die in der Selbstmordagentur "Paradise" einen Job annimmt, wo sie für die Kundschaft maßgeschneiderte Selbstmordszenarien verfassen muss. "Ich weiß, dass Not und Elend in unserem Land sehr groß sind, trotzdem hätte ich nie gedacht, dass jemand kommt und diese Not auf so ekelhafte Weise ausnutzt", schreibt die junge Autorin im Roman.

Feminismus im arabischen Raum

Schreibende Frauen sind ein Schwerpunkt bei Schiler & Mücke. "Von jetzt an führen wir ein Dasein frei von Angst und Bedrohung, vereint mit dem kosmischen Nichts", schreibt Latifa Al Duleimi im Lyrik- und Prosaband "Mit den Augen von Inana", in dem Texte irakischer Autorinnen veröffentlicht sind. Inana ist der Name einer der großen sumerischen Göttinnen. Die Autorinnen-Gruppe wurde vor zehn Jahren von Birgit Svensson mitinitiiert. Svensson ist die einzige deutsche Journalistin, die seit vielen Jahren in Bagdad arbeitet. "Im dortigen Schriftstellerverband waren Schriftstellerinnen gar nicht vertreten und so haben die Frauen angefangen, sich selber zu organisieren", sagt Hans Schiler. Mittlerweile ist die deutsche Übersetzung von zwei Bänden des Projekts bei Schiler & Mücke erschienen.