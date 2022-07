Hinter der Postkarte: Hall selber gemacht

Miro Ruff, seit acht Jahren dabei, ist Radiokoordinator: eine zu 65 Prozent bezahlte Stelle. Da beim StHörfunk Jede:r mitmachen kann, gibt es viel zu koordinieren. Regelmäßig senden auch ganze Schulklassen – erstaunlich, was alles in so ein kleines Studio passt. Das Programm ist bunt, aber übersichtlich gegliedert: mittags um zwölf Nachrichten, dann fünf Stunden Infoprogramm, dann Musik. Besonders beliebt, so Ruff, sei "Rush'en Radio", die russische Sendung am Freitagabend. Vor allem in Hessental leben viele Spätaussiedler.

Der StHörfunk hat kürzlich einen Medienpreis der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) gewonnen, zusammen mit dem DJ-Kollektiv "Orte SHA". Als alle öffentlichen Einrichtungen wegen Corona geschlossen hatten, suchten sie die verwaisten Orte auf: eine Cocktailbar, die Stadtbibliothek, das Globe-Theater, das Hällisch-Fränkische Museum. Und die Weilerwiese, wo wir Noemi Smetana und David Amiri treffen: eine dem Namen zum Trotz ziemlich versiegelte, gleichwohl beliebte Spiel- und Freizeitfläche jenseits des Kochers.