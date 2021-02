Out of Altensteig: Perle ohne Bahnanschluss

An der Wand hängt ein Foto von Udo Lindenberg, der war 2009 mal hier, weil er in der Nähe eine Ausstellung hatte. Nett sei er gewesen. Und klein! Tom Buhrow hat sich auch in ihrem Gästebuch verewigt und Carl Herzog von Württemberg, "Und da, kucken Sie, der Fuchtel steht auch drin."

Hans-Joachim Fuchtel ist Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Calw für die CDU. Er war mal Griechenland-Beauftragter von Angela Merkel. 2013 kam es in Thessaloniki zu Ausschreitungen, nachdem Fuchtel gesagt hatte, dass 1.000 deutsche Arbeitnehmer die Arbeit von 3.000 faulen Griechen leisten würden. Fuchtel hat auch die Marburger Erklärung unterschrieben, "Für Freiheit und Selbstbestimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und Schwulenverbände". Das war 2009. Ein paar Jahre später wurde der Kreis Calw bekannt, weil ein Lehrer aus Nagold, zehn Kilometer Luftlinie von Altensteig, eine Petition gegen sexuelle Vielfalt an Schulen gestartet hatte. Der Kreis Calw ist Hochburg evangelikaler Christen, und auch in Altensteig gibt es Charismatiker, die glauben, die Welt sei in sieben Tagen entstanden. Aber mit Kritik halten sie sich hier zurück. Auch mit Kritik an der AfD. Weil man jeden irgendwie kennt und der AfD-Wähler oder der Evangelikale auch Nachbar ist, Vereinskollege, Kunde oder womöglich zuständig für was, was man nochmal brauchen kann.