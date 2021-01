Corona-Boni: Ein Herz für die Pflege

"Was macht man nur als junger Mensch mit einer Viertelmillion, die man sich vom Munde abgespart hat?", fragt die altehrwürdige FAZ in einem Beitrag, der nicht als Satire erkennbar ist. Wer es schafft, seine monatlichen Ausgaben für Lebensmittel um gerade mal 1.000 Euro zu reduzieren, ist immerhin schon nach knapp 21 Jahren so weit. Doch offenbar gibt es in der Republik eine ganze Reihe von Menschen, die gar nicht wissen: Wohin mit all dem Geld?

Auf Hilfe des Staats können sie eher nicht hoffen. Der besteuert zwar Einkommen beträchtlich, nicht aber Vermögen. Während die sozialen Folgen der Corona-Krise, aktuell abgedämpft durch milliardenschwere Hilfsprogramme des Staates, ihre volle Wucht wohl erst in den kommenden Monaten entfalten werden, ist die Anzahl der Superreichen im Lande gestiegen. Und wer dem exklusiven Club der 119 Milliardäre angehört, konnte seinen Reichtum in aller Regel trotz Krise mehren. So stieg ihr gehäuftes Vermögen im vergangenen Jahr auf 595 Milliarden Dollar – fast 100 Milliarden mehr als zum Stichtag 2019.