Konstanz: Schöner grüner Filz

Levin Eisenmann, Student, will für die CDU in den Landtag und "pragmatische Politik" machen. Foto: privat

In diesem Idyll steppt momentan der Bär. Denn die örtliche Zeitung "Südkurier" hat seinen Ausgaben in der vergangenen Woche ein AfD-Blättchen beigelegt und sich damit derart in die Nesseln gesetzt, dass selbst Entertainer Jan Böhmermann den Schlamassel getwittert hat. Die grüne Landtagsabgeordnete Nese Erikli, in landespolitischen Kennerkreisen als Hidden Talent aus Konstanz bekannt, findet in der alternativen Zeitung "Seemoz" klare Worte: "Die Konstanzer AfD hat eine neue alte Form der Lüge erfunden." Ihr Gegenkandidat von der CDU, die 40 Jahre den Wahlkreis innehatte, bis vor zehn Jahren die Grünen übernahmen, formuliert softer: "Der 'Südkurier' muss sich zurecht Kritik gefallen lassen, weil er aus meiner Sicht zu unkritisch mit dieser Beilage umgegangen ist. Die AfD schreit seit Jahren 'Lügenpresse' – aber seltsamerweise macht sie vor den Wahlen nun auf bürgerlich. Das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen."

Levin Eisenmann ist Jura-Student, gerade mal 23 Jahre alt, und dennoch, sagen manche, könnte er Erikli durchaus gefährlich werden. 2012 ist er in die Junge Union eingetreten, nach einer Schulreise nach Straßburg und um "ein klares Bekenntnis zur EU zu zeigen". Wenn man ihn fragt, warum er sich für die CDU entschieden hat, dann sagt er: "Ich will pragmatische Politik machen, damit das Machen im Vordergrund steht."

Lokalpatriotismus ist in Konstanz keine Seltenheit

Seine Generation, sagt Eisenmann, sei nicht genug vertreten in der Politik und sein Landkreis momentan "unter Wert regiert". Deshalb will er selbst in den Landtag und würde dann, sagt er, 100 Prozent in sein Studium investieren und 100 Prozent in die Politik. Wie der Mann 200 Prozent Arbeit und noch ein Leben unter einen Hut bringen möchte, steht in den Sternen, an Selbstbewusstsein mangelt es ihm jedenfalls nicht.

Kürzlich war Eisenmann, nicht verwandt mit der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, mit seinem Parteikollegen Volker Kauder, Waffenlobbist und Evangelikaler, auf Wahlkampftour. Manche in Konstanz sagen, er sei schon alt geboren worden.

Für was er sich einsetzen möchte, sind junge Unternehmen. "In Konstanz haben wir fast keine Industrie mehr", sagt er, "wir leben von der Uni, von der HTWG. Wir müssen Grundlagen legen, um Start-Ups zu gründen." Solche, die autonomes Fahren erforschen oder neue Antriebstechnologien. "Wir müssen den Fokus auf die Schiene legen und den Individualverkehr nachhaltig machen." Er ist ein Mann der Politikerfloskeln. Aber auch er macht auf Öko. Für jede 50. Stimme möchte er einen Baum pflanzen, wünscht sich eine "Solaroffensive", mehr "Lernort Bauernhof." Dann haut er noch eine Phrase raus: "Jeder in seinem Wahlkreis würde sagen, dass seine Region total besonders ist, bei uns stimmt's halt wirklich." Lokalpatriotismus ist in Konstanz keine Seltenheit.

Tatsächlich ist der Wahlkreis Konstanz wohl einer der schönsten in Baden-Württemberg. Der Spirit junger Studierender trifft auf Yachtclub und politische Kulturszene. Das ganze verrührt mit viel Verkehr und sauteuren Mieten – da ist ordentlich Bewegung drin. In den Neunzigerjahren wurde hier der erste grüne Oberbürgermeister Deutschlands gewählt, beinahe wäre in Konstanz kürzlich sogar fast ein linker Oberbürgermeister gewählt worden.

"Hey Kommune, wir greifen euch da unter die Arme"

Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee, eine Universitäts-Stadt mit 85.000 EinwohnerInnen, 15 Stadtteile, die größten davon Dettingen und Wollmatingen, einer eigenen Blumen-Insel (Mainau), das Herz der Stadt trägt den schönen Namen 'Paradies', einst Fischer- und Bauernsiedlung, heute dicht bebaut mit einer Menge denkmalgeschützter Gebäuden aus Gründerzeit und Jugendstil und sehr teuren Mieten. Hier leben die gute betuchten Grünen und Ökosozialen, die wollen, das Konstanz paradiesisch bleibt. Oder wieder wird. Mit 54,4 Prozent haben im Wahlbezirk Altstadt/Paradies zur OB-Wahl die meisten Menschen für Luigi Pantisano gestimmt.