Medien und Frauenquote: Hilfeschrei nach Quote

Von wegen. Die Dominanz der Lauten, der Machtbewussten, der Angeber ist ungebrochen und die Geschichte der modernen Frauenbewegung der Beweis, wie wenig sich verändert hat. "Glück", schrieb eine der vielen wackeren Vorkämpferinnen mit Schreibmaschine, die österreichische Sozialistin Adelheid Popp vor gut 90 Jahren in der Zeitschrift "Die Unzufriedene", Glück sei für ein Arbeitermädchen, nach einer 72-Stunden-Woche ein wenig – "wenn auch weniger als ein Bub" – zum Familienbudget beisteuern zu können und von den Vorgesetzten nicht sexuell belästigt zu werden. Das Mädchen (Jahrgang 1869) wurde Journalistin und Mitbegründerin der sozialistischen Frauenbewegung. Ein Leben lang kämpfte sie dafür, dass "Frauen ein Aufstieg nicht als Lückenbüßerin möglich wird und ohne sexuelle Gegenleistung, sondern weil sie von der Gesellschaft als gleichberechtigt anerkannt sind."

In Deutschland hat sich Entscheidendes geändert in der rechtlichen Stellung der Frau, insbesondere seit der Ära Willy Brandt. Zu wenig dagegen bei dem Umgang, den sich so viele Männer/Vorgesetze noch immer erlauben. O-Töne der Interviewten in der Regionalzeitungsstudie: "Durch die Me-Too-Debatte sind mir so viele Szenen von früher eingefallen. Warum habe ich denn da nichts gesagt? Weil das einfach so normal war." Oder: "Was blieb einem anderes übrig? Man musste einfach versuchen, denjenigen nicht vor den Kopf zu stoßen." Oder: "In der Achtzigern, Anfang der Neunziger war es extrem, was sich die Herren Redakteure erlaubt haben." Und noch ein Satz erinnert stark an Adelheid Popp: "Frauen sollten generell als gleichwertige Arbeitskraft angesehen werden. Und man sollte sich bei jeder Entscheidung, wenn es um eine Führungsposition geht, bewusst machen: Hätten wir jetzt auch eine Frau als Möglichkeit?"

Coacht endlich die Männer in Machtverzicht

Noch besser wäre die Umkehr der Beweislast nach dem Motto: Warum ist es der Mann, der wie selbstverständlich Chef werden muss? Ehrliche Antworten auf diese Frage legen gesellschaftliche Schieflagen offen: weil Frauen den weit überwiegenden Teil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen; weil Arbeitgeber – keineswegs nur die in Medienhäusern – es gar nicht goutieren, ganz zu schweigen von belohnen wie etwa in Schweden, wenn männliche Führungskräfte in Elternzeit gehen; weil Sharing-Modelle in Spitzenpositionen seit über 40 Jahren lieber diskutiert als praktiziert werden; weil selbst die engagierten Journalistinnen von ProQuote in die Falle tappen, Forderungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu formulieren: "Verlage können Zeichen setzen, indem sie beispielsweise Betriebskindergärten einrichten, die die ungewöhnlichen Arbeitszeiten in einer Lokalredaktion abdecken."

Noch eine der weiteren insgesamt sieben Empfehlungen der Studienautorin zeigt die kleinen Brötchen, die noch immer gebacken werden. Anna von Garmissen verlangt nach gezielten Förderprogrammen ("Allein der Zugang zu Netzwerken würde schon helfen."), nach Mentoring und Coachings. Dabei müssten doch die Männer gecoacht werden, damit sie endlich lernen, dass Machtteilung, also -verzicht angesagt ist. Den Vogel schießt beim Ausblick in die Zukunft noch einmal die "STZN" ab.

Nicht nur, dass zur Personalentwicklung "keine dezidierte Zahl" vereinbart wurde, wie Dake offenherzig einräumt, um dann den Begriff Gleichstellung durch Diversity zu ersetzen. "Bei uns wird das Thema über Frauen und Männer deutlich hinausgezogen und auf ein deutlich höheres Podest gehoben", heißt ihr Selbstlob. Es gehe um Jung und Alt, "um verschiedene Herkünfte und Hintergründe."

Übersetzt heißt das, dass Aufstiegsmöglichkeiten nicht größer werden, sondern kleiner: Künftig sollen sich Journalistinnen, im Zweifel trotz besserer Abschlüsse, trotz der viel höheren sozialen Kompetenz, der größeren Leidenschaft zur Durchdringung von Sachverhalten und – ganz und gar nicht ausgeschlossen – der besseren Schreibe auch noch mit besonders jungen Bewerbern, mit besonders alten und mit jenen ohne deutsche Wurzeln um die Führungspositionen balgen. Aber am Internationalen Frauentag 2022 werden sicher wieder viele Kommentare und Leitartikel landauf landab in unseren Zeitungen erschienen. So bekenntnisstark wie folgenlos.