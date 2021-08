Hinter der Postkarte: Nix mehr mit Heilbronx

Was ist hier los? Sind jetzt plötzlich alle verliebt in die Stadt, die einst verschrien war als "tapsige Provinzmetropole" (Schmitt), als "Bielefeld des Südens" (FAZ)? Alle betrunken vom Sog der sprudelnden Schwarz-Millionen?

Der Oberbürgermeister jedenfalls bekennt: "Ich bin schon stolz darauf, was hier gewachsen ist". Gut gelaunt empfängt Mergel in seinem Rathaus, seit 2014 sitzt der 65-Jährige hier, im Wahlkampf unterstützt vom reichsten Mann der Stadt, ob auch finanziell, verrät er nicht. In seiner Jugend hat Mergel das Gaffenberg Festival mitorganisiert und freut sich heute, dass Heilbronn wahrgenommen wird. Endlich. Zuletzt wegen der hohen Corona-Inzidenz, aber egal, die Maske kommt runter, man kann ja Abstand halten beim Reden. Und Mergel hat viel zu erzählen. Zum Beispiel über den Coup mit der Künstlichen Intelligenz, die nun auf dem Heilbronner Steinäcker wachsen darf. Unterstützt mit 50 Millionen Euro vom Land, ausgewählt zum Ärger von Tübingen und Karlsruhe, die sich weit vorne wähnten und jetzt feststellen müssen, dass in Heilbronn wahnsinnig viel Wissen herumschwirrt dank der Bildungsoffensive der Dieter-Schwarz-Stiftung.

Selbstverständlich weiß der Oberbürgermeister, wie sein Superdupermäzen aussieht. "Ganz sicher ist er nicht mit dem Fahrrad bei der Eröffnung der Campusbrücke gewesen", sagt er und lacht. Alles Quatsch mit dem Phantom. Der Mann sei sogar samstags beim Einkaufen zu sehen. Und jetzt baut er sogar noch eine Internationale Schule, dort beim ehemaligen Buga-Gelände. Noch mehr Elite also? "Er hat versprochen, dass auch die Kinder des Stadtviertels dort zur Schule gehen können", sagt die Stadträtin und Landtagsabgeordnete Susanne Bay. Die Grüne hat zum zweiten Mal das Direktmandat erkämpft, sehr zum Verdruss von Thomas Strobl. Der sitzt zwar so oft es geht bei den Heilbronner Feuerwehrfesten, doch für das Direktmandat in seiner Heimatstadt hat es nicht gereicht. Keine Häme bei Bay, allenfalls klammheimliche Freude.

Die Bundesgartenschau, das war "das emotionale Schlüsselerlebnis ", weiß Mergel. Mit Preisen wurden sie überschüttet vor zwei Jahren. Die Stadt am Fluss entstand in einer Form, um die sich andere seit Jahren bemühen. Und auch im Hawaii sei alles bestens, versichert der Schultes, nix mehr mit Heilbronx, es sie "doch okay, wenn die junge Szene das mit einem Augenzwinkern sagt". Christine Arndt fände eine ordentliche Sanierung der Häuser im Hawaii hilfreicher.

Früher kämpften hier Drogenbanden