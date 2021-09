Afghanistan: Blumen von den Taliban

Eine deutsche Krankenschwester hat das Hospital in den 1990ern in einem ehemaligen Wasserkraftwerk von Siemens aufgebaut.

Es erstaunt, das zu hören: Taliban wollten mehr Frauenärztinnen. Schon jetzt, wenige Tage nach deren erneuter Machtübernahme, häufen sich die Meldungen, dass Frauen entgegen offizieller Versprechungen aus ihren Berufen gedrängt werden. Wie passt das zu Ihren Erfahrungen?

Die Taliban sind keine homogene Gruppe. Sonst hätte das Krankenhaus von Karla Schefter nicht all die Jahre überleben können. Es kommt auch auf die örtlichen Machthaber an. Und die haben in einigen Gebieten schon lange das Sagen. Wenn heute Politiker oder Journalisten sagen, es sei überraschend, wie schnell die Taliban das Land eingenommen haben, ist das Quatsch. Die Taliban hatten in den vergangenen Jahren schon viel übernommen, die sind gut organisiert. Und die westlichen Kräfte vor Ort, na ja. Die Leute in den Botschaften leben hinter vier Meter hohen Mauern, die durften gar nicht raus, weil das zu gefährlich war. Mich haben die Leute dort gefragt: Was hast du draußen erlebt? Bei den Journalisten das gleiche: Die sind dahin geflogen und waren die ganze Zeit nur in diesem Compound und haben die Soldaten befragt, wenn die zurückkamen. Nur am Anfang waren die deutschen Soldaten wohlgelitten, konnten auf den Markt gehen und so. Anfangs sollten sie ja auch nur Wahlen absichern. Aber je mehr Kampfhandlungen es gab, und zwar auf Geheiß der USA, desto größer wurde die Feindschaft. Die Amerikaner haben sich da ja auch benommen wie die Axt im Walde.

Aber warum sollten sich die Taliban nun verändert haben?

Weil sich auch das Land verändert hat. Wenn jetzt gesagt wird, der Einsatz des Westens in den letzten 20 Jahren war umsonst und sinnlos, stimmt das nicht. Vor 20 Jahren gab es keine Straßen, keine Brunnen mit Pumpen – das ist jetzt anders. Mittlerweile gibt es eine Generation, die ein anderes Afghanistan erlebt hat. Klar, unterschiedlich in Stadt und Land, aber es hat sich etwas verändert. Ich glaube nicht, dass die Taliban das wieder komplett zurückdrehen werden. Ja, die wollen einen islamischen Staat, aber so brachial steinzeitmäßig wie vor 25 Jahren – das wird nicht mehr funktionieren. Aber es braucht natürlich internationale Hilfe, man darf Afghanistan nicht alleine lassen.

Zurück zu den Blumen …

Ja, das ist wirklich eine saugute Geschichte. Und zeigt auch die Veränderung zu vor 25 Jahren. Als ich 1997 da war, musste ich unterschreiben, dass ich nichts Lebendiges fotografiere, also keine Menschen, keine Tiere. Außerdem bekamen wir einen Aufpasser an die Seite gestellt, der auch als Übersetzer fungierte. Bei einer Fahrt kamen wir an einem abgeschossenen Hubschrauber vorbei, drum herum Taliban. Ich: Das Bild brauche ich! Ich steige aus, da kommen die Taliban zu mir und fragen, ob ich sie fotografieren kann. Wunderbar! Ich mache meine Fotos. Wir fahren weiter, da kommt eine ähnliche Szenerie. Ich denke, na ja, die sind ja gar nicht so, steige aus, hebe meine Kamera – da heben die ihre Kalaschnikows. Ich nehm' die Kamera runter. Was ich sagen will: Von all dem war jetzt nichts mehr. Ich konnte mich ohne Begleitung bewegen, auch im Krankenhaus.