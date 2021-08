Taliban in Afghanistan: Im Schatten regiert

Die jüngsten Szenen aus Kabul haben stärker denn je deutlich gemacht, dass der westliche Einsatz in Afghanistan gescheitert ist. Während seiner gestrigen Rede erwähnte US-Präsident Joe Biden kein einziges Mal jene Afghanen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch den amerikanischen "War on Terror" getötet wurden. Stattdessen waren seine Worte abermals von Realitätsverweigerung und Ignoranz geprägt. Die Gewinner des Krieges sitzen nicht im Weißen Haus, sondern in Kabul. So stark wie jetzt waren die Taliban noch nie. Allein in den letzten Tagen und Wochen haben sie zahlreiches, hochtechnologisches Kriegsgerät aus amerikanischer Produktion erobert. Abgesehen von der Provinz Panjsher nördlich von Kabul, die stets für ihren Widerstand gegen die Taliban bekannt war, kontrollieren die Extremisten nun wieder fast ganz Afghanistan. Hinzu kommt ihre politische Stärke auf der internationalen Bühne, an der sie in den letzten Jahren arbeiteten.

Zahlreiche Analysen und Prognosen bezüglich einer Machtübernahme der Taliban mussten in den vergangenen Tagen mehrfach korrigiert werden. Der US-Geheimdienst CIA etwa ging noch am Samstag davon aus, dass Kabul in den nächsten dreißig bis neunzig Tagen erobert werden könnte. Am Ende geschah alles innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Vielen bekannten US-Analysten in Washington fehlten aufgrund der jüngsten Ereignisse die Worte. Bill Roggio von der rechtskonservativen US-Denkfabrik "Foundation for the Defense of Democracies" bezeichnete den erfolgreichen Vormarsch der Taliban als eines der "größten geheimdienstlichen Versagen der letzten Jahrzehnte". Die ausgeklügelte Kriegsstrategie der Taliban sei laut Roggio "verdammt brillant". Die Extremisten fokussierten sich anfangs auf den Norden des Landes, bevor sie landesweit weitere Städte einnahmen.

Zwanzig Jahre ohne demokratischen Machttransfer

Es gibt mehrere Gründe, warum all dies passieren konnte. Viele von ihnen wurden jahrelang verdrängt und ignoriert – nicht nur, weil man im Westen das eigene Gesicht wahren wollte, sondern weil man Afghanistan nach all den Jahren immer noch nicht kannte. Praktisch alle Distrikte jener Provinzhauptstädte, die vor Kabul fielen, werden bereits seit Jahren von den Taliban kontrolliert. Die Taliban hatten sich hier festgesetzt und im Schatten agiert – und regiert. In diesen ländlichen Regionen konnten die Extremisten früh Fuß fassen, unter anderem aufgrund der massiven Korruption in der Hauptstadt sowie der zahlreichen Militäroperationen der NATO und ihrer afghanischen Verbündeten. Drohnenangriffe und brutale, nächtliche Razzien verursachten regelmäßig zahlreiche zivile Opfer in den afghanischen Dörfern. Viele ihrer Hinterbliebenen schlossen sich den Taliban in irgendeiner Art und Weise an. Dies war de facto auch vor den Toren Kabuls der Fall. Lange vor den jüngsten Entwicklungen reichte eine zwanzig- bis dreißigminütige Fahrt aus, um ins Taliban-Gebiet zu gelangen.