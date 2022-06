Auf der Straße: Hanglage Mehrblick

Mit der Natur hatte ich nie viel am Hut, was daran liegen muss, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin. Zwar gehöre ich heute nicht unbedingt zu denen, die beim Gang durch den Wald "nichts als Brennholz" sehen, wie Tolstoi gefrotzelt hat. Aber hin und wieder habe ich schon Bock, einem Specht Feuer unterm Arsch zu machen, weil er zu laut trommelt.

Kindheit und Jugend auf dem Dorf schürten einst meinen Drang, alles, was an Ackerbau und Viehzucht erinnerte, zu verfluchen wie eine böse Krankheit. Noch Jahre später roch für mich schon ein Obst- und Gemüsegarten nach Ackerbau und ein Hühnerstall nach Viehzucht. Hin und wieder hat mein Vater in unserem Garten ein Huhn auf dem Holzblock mit der Axt hingerichtet. War es auch etwas bedauerlich, wenn eine glückliche Henne für unser Sonntagsmahl sterben musste, so war ein totes Huhn doch ein gutes Huhn. Ich musste es nicht mehr füttern.

Ob mein Rückblick der Wahrheit entspricht, spielt keine Rolle. Wahr ist, dass das dörfliche Gefängnis das brennende Verlangen weckte, so schnell wie möglich nur noch auf Asphalt zu leben. An Obst- und Gemüsefelder durften allenfalls noch Pfirsiche in Hemingway-Daiquiris und Selleriestangen in Bloody Maries erinnern.

Für den betörenden Duft von frischem Gras reichten Songs wie "Octopus's Garden" und "In-A-Gadda-Da-Vida". Vor allem die Iron-Butterfly-Nummer mit ihrem nächtelangen Schlagzeugsolo machte mächtig Eindruck, schon weil eine gute Legende dazu herumschwirrte: Ihr Schöpfer Doug Ingle hatte ursprünglich "In The Garden Of Eden" getextet, war dann aber beim ersten Vorspielen so zugedröhnt, dass er nur noch "In-A-Gadda-Da-Vida" stammeln konnte. Seine Kollegen waren so schlau, an dieser psychedelischen Wunderzeile festzuhalten. Am Rande sei erwähnt, dass sich mein Landeitraum, der Dörflichkeit zu entkommen, nicht erfüllte. Ich landete in Stuttgart.

Neulich bin ich ohne psychedelischen Anschub in eine Kleingartenkolonie auf den Hügeln über der Stadt hineingestolpert. Immer mehr Zeitgenossen begreifen solche Oasen mit ihren göttlichen Ritualen wie Sähen, Gedeihen und Ernten als wahren Garten Eden. Ich konnte auf die Stadt herunterschauen, die von oben immer wie eine gute Stadt aussieht. Und um mich herum war es so verdammt still, dass ich Angst bekam.