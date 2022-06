Die "Odyssee" des Stuttgarter Bürgerchors: Zu Hause, nun endlich!

Philipp Falser weist den Theaterchor an.

In der Videoaufzeichnung steht Falser, damals noch Schüler, direkt hinter Lösch. Heute, nach Abitur und Studium, steht er im Central-Theater und sagt: "Bitte achtet darauf, dass ihr bei 'senkte' das 'k' deutlich aussprecht, nicht dass es wie 'sengte' klingt." Wenn das Geschehen sich zuspitzt, sollen die Sprecher:innen schnell und energisch werden. Wo es um Gefühle geht dagegen langsamer, leiser. "Seht auf keinen Fall auf eure Füße oder was die anderen machen", empfiehlt Falser, "das fällt auf und lenkt ab. Stellt euch vor, auf einer Kinoleinwand hinter dem Publikum läuft ein Film. Ihr beschreibt, was ihr da seht."

2013 verließ Lösch Stuttgart. Bei der "Odyssee" hat der Chor seinem Mitglied Klaus H. Grabowski den Hut aufgesetzt. Grabowski stammt aus Königsberg, als er zwei Jahre alt war, 1945, musste seine Familie fliehen: zu Fuß bis nach Dänemark, das als kleines Land bereitwillig Flüchtende aufnahm. Heute beschäftigen Grabowski die Geflüchteten aus aller Welt. Ein Programm des Bürgerchors war Asylrecht und Freizügigkeit gewidmet. Die klassische Odyssee, das ist Grabowski wichtig, ist jedoch keine Geschichte von Flucht und Vertreibung, sondern ein blutrünstiges Heldenepos.

Wie aber kommt der Bürgerchor, gegründet, um dem politischen Unmut eine laute Stimme zu verleihen, zu diesem klassischen Bildungsgut? "Es war der Genius loci", der Geist des Ortes, sagt Grabowski. Marmaris liegt an der Ägäis, der Westküste Kleinasiens, heute Türkei, wie das antike Troja, nur weiter im Süden gegenüber der Insel Rhodos. Marmaris ist ein Touristennest mit 33.000 Einwohnern. 2017 durften in der Türkei nur türkische Autoren gespielt werden. Grabowski erklärte Homer einfach zum türkischen Dichter. Schwer zu widerlegen: In Realität ist nicht einmal sicher, ob es ihn überhaupt gab.

Ein Chor mit außergewöhnlichem Komponisten

Marmaris hat ein Kammerorchester, das für die musikalischen Zwischenspiele von Grabowskis Odyssee Ilyas Mirzayev vorgeschlagen hat. Ein außergewöhnlicher Komponist: 1961 in Aserbaidschan geboren, hat er in Moskau bei Edison Denisov und Alfred Schnittke studiert, zwei der bedeutendsten neueren russischen Komponisten. Seit 1992 lebt er in Istanbul und hat als Erster Konzerte für das türkische Streichinstrument Rebab oder die Ney-Flöte der Sufi-Derwische komponiert.

Er ist aber auch Jazzpianist und kommt nun mit dem ebenfalls aserbaidschanischen Violinisten Samir Gülahmedov nach Stuttgart, wo er auf den georgischen Bassgitarristen Zurab J. Gagnidze und den lettischen Perkussionisten Aleks Maslakov trifft, die mit ihm am 7. Juni im Theaterhaus die Odyssee begleiten. Danach muss er gleich wieder zurück. Denn in Marmaris gibt es ein jährliches Festival, das drei Tage nach der Stuttgarter Aufführung beginnt. Der Höhepunkt dieses Jahr: eine Sinfonie von Ilyas Mirzayev.



Die Aufführung findet statt am Dienstag, dem 7. Juni um 20.15 Uhr im Theaterhaus Stuttgart. Tickets gibt's hier.