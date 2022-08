Unser Klima/chen

Selbstverständlich gibt es ein türkisches Restaurant am Platz, das Bosporus, in dem ich gern bin. Auch allerlei türkische Geschäfte und Büros, weshalb Weltbetrachter der alten Sorte über unser "Klein-Istanbul" spotten, bevor sie mit ihrem All-you-can-eat-Urlaub Erdogan beehren. An einem Haus in der Kernerstraße mit Hinweisen auf eine Turkish-Airlines-Filiale und eine türkische Immobilienfirma entdecke ich das Schild des Deutschen Tonkünstler Verbands (DTKV). O Mann, will nicht wissen, was da gerade los ist. Überall Horrormeldungen über ausbleibendes Publikum in der Kulturszene, schlimm wie der Kundenschwund in Straßenbahnen und Stadtbussen.

Viel zu viele verweigern nach den Corona-Maßnahmen ihr Comeback. Das gilt vor allem für die mittleren und kleineren Kulturveranstaltungen. Nicht zu vergleichen mit den Mentalitäten im Star-Zirkus des Big Business, und niemand beschreibt das besser als Jan Brachmann in seiner FAZ-Rezension der "Tristan und Isolde"-Premiere bei den Bayreuther Festspielen: "Noch bevor der letzte H-Dur-Akkord in Schönheit erstirbt, muss die Gattung der Eventkonsumenten signalisieren, dass Zeit und Geld richtig investiert waren. Man jubelt, klatscht, triumphiert in lautstarker Brutalität in die Musik hinein, hörbar unberührt von deren Weisheit und Traurigkeit. Und anders als bei den Klimaaktivisten, die vor Beginn der Vorstellung in den Bäumen des Festspielparks eine Emissionsentschuldung der Entwicklungsländer forderten, hat diese Lautkundgebung keinen andren Zweck, als auf sich selbst zu verweisen."

Habeck kontert mit Kaminfeuer-Poesie

Die Gattung der Eventkonsumenten treibt überall ihr Unwesen, ob Wagner oder Pop. Für unsereinen ist das mit ein Grund, verstärkt an Eigeninitiativen und die Organisation kleiner Sachen für erschwingliche Eintrittspreise zu denken. Angesichts Corona, drohender Klimakatastrophe und existenzieller Energiekrise brauchen wir neue Begegnungsorte. Kulturelle Zellen, die außer Vergnügen auch politische Zeichen vermitteln: Aufklärung und Kraft zur Abwehr der Rechten und Nazis, die mit ihrer Hetze demokratische Errungenschaften attackieren. Schon jetzt, noch bevor die erste reife Kastanie auf meinen Hut knallt, drohen sie mit ihrem "Wutwinter". Der deutsche Volksdichter Habeck kontert mit Kaminfeuer-Poesie: "Putin hat das Gas. Aber wir haben die Kraft."

Sorry, der Tonkünstlerverband hat mich gerade weit weggeführt aus meinem Viertel, das mir problemlos Kolumnenstoff für mehrere Jahre liefern könnte. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Elend liegt so nah. Ich lebe im Zentrum der Macht. Nur einen Steinwurf entfernt von dem zeitgenössischen Hochbunker des Ministeriums für Inneres und Digitalisierung. Erinnert mich daran, dass der Minister Strobl nicht nur als unser schwärzester Sheriff, sondern auch als oberste Online-Leuchte unterwegs ist. Ein Tausendsassa, unser Knäbchen von Heilbronn.

Direkt vor meiner Nase steht das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Kernerplatz. Oft sitze ich auf den stattlichen Kanthölzern im Rammbockformat vor dem Ziegelsteingebäude und schaue in den blauen Sommerhimmel, der uns die Hölle verspricht. Manchmal, nach dem Joggen, mache ich hier auch ein paar Liegestütze fürs letzte Gefecht.

Die Winde der Marketing-Pupserchen

Sinnigerweise hat der CDU-Minister Hauk als wichtigster Volksernährer neben dem Eingang einen Automaten mit Metzgerproviant postiert. Nach Bar- oder Kartenzahlung poltern einem neben Lammgulasch, Wildschweingulasch und Rehgulasch auch Bierschinken und Leberwurst in Blechdosen vor die Füße. Selbst eine Küchenpfeife wie ich hat hier gewisse Überlebenschancen, solange sie in Zeiten der Umwelt-Cholera auf vegetarische/vegane Pflichten pfeift. Warum ich nicht koche? "Niemand besitzt das Leben. Aber jeder mit einer Bratpfanne besitzt den Tod.", sagt William S. Burroughs. Im Automaten lagern auch Bio-Säfte für den Fall meines Hungerstreiks.