Auf der Straße: Vampire

Ich setze mich aufs Sofa und überlege. Dieser Krieg ist nur digital zu gewinnen, auch wenn die technische Überlegenheit von Armeen immer wieder sträflich überschätzt wird. Was zählt, ist nicht der Computer, sondern die Kampfmoral. Und ich habe keine.

Ich greife zum Taschentelefon, beim Googeln erfahre ich, dass Fledermäuse vorzugsweise in großen Formationen in Wohnungen einfallen. Ein gekipptes Fenster reicht. Aber es interessiert sie einen Dreck, wenn du deine Fenster sperrangelweit öffnest, um sie loszuwerden. Offensichtlich habe ich es mit Zwergfledermäusen zu tun, in puncto Geschmeidigkeit sind sie unschlagbar. Es gibt für den Angegriffenen allerdings eine strategische Finte, auf die er nicht selber kommen kann, in einem Sommer, in dem dir beim Anblick eines Biergartens das Messer in der Tasche aufgeht, selbst wenn du keins hast.

Laut Google muss ich das Licht löschen. Ein merkwürdiger Rat. Warum soll die Fledermaussippe zurück in die Nacht fliegen, wo sie doch aus der Nacht gekommen ist, auf der Suche nach einem besseren Leben in meinem weltoffenen Schlafzimmer. Und sie muss ja bemerkt haben, dass ich unfähig bin für einen Pushback. Inzwischen spiele ich sogar mit dem Gedanken, den Tieren meine Wohnung zu überlassen, selbst wenn es in der Stadt der Immobilienhaie unmöglich ist, eine neue zu finden.

Fledermäuse verstehen etwas vom Überleben. Seit 50 Millionen Jahren herrschen sie über den Luftraum. Irgendwann haben sie ihre Aktionen vom Tag in die Nacht verlegt, um ihren Feinden aus dem Weg zu gehen. Die Fledermaus wird vierzig Jahre alt und schafft sechzig Kilometer in der Stunde. In meiner Schnarchbude sogar hundertachtzig. Zwar hat sie heute ein Kopfproblem mit den Windrädern, doch auch diese Gefahr wird sie eines Tages umsegeln. Und dann glaubt ein geistiger Flattermann wie unsereiner, er könne diese wandlungsfähigen Säugetiere mit der Fliegenklatsche stoppen.

Alle Geschichten sind Geistergeschichten

Zu sagen bleibt, dass ich in der Nacht der Dämonen nach langen Google-Studien hoffnungslos das Licht ausknipste, als wäre es mein Leben. Die Fledermäuse flogen grußlos hinaus in die Welt, und ich begann zu singen: I am the Batman …

Einige Tage später kaufe ich mir in einem türkischen Allzweckladen einen kleinen Rollkoffer. Ich habe nicht vor zu fliegen, aber ich werde mein Leben ändern, vor allem nachts. Zu lange war ich zu doof zu begreifen, dass selbst im eigenen Bett das Leben lebensgefährlich ist in diesen verfluchten Zeiten. Wir müssen Geschwader voller Sensibilität bilden, um unsere Überlebenschance zu wahren.

Ich weiß, verehrte Leser:innen, eine Fledermaus-Ballade bringt keine Klicks im blutigen Kolumnen- und Meinungsgeschäft. "Alle Geschichten" aber, schreibt James Sallis in seinem Roman "Sarah Jane", "sind Geistergeschichten: über verlorene Dinge, verlorene Menschen, Erinnerungen, Heimat, Leidenschaft, Jugend, über Dinge, die darum ringen, von den Lebenden gesehen und anerkannt zu werden."

Ich wünsche allseits eine gute Nacht, bevor man uns den Kopf abbeißt.