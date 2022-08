Bahnpannen und Stuttgart 21: Ein Loch ist im Schotter

Ein S-Bahn-Fahrer, so ist Hofrichter zu Ohren gekommen, habe das Loch entdeckt, sofort abgebremst und den Schaden gemeldet. Es ist anzunehmen, dass es sich nicht erst in der letzten Viertelstunde davor aufgetan hat. Im Bahnforum "Drehscheibe online" meint ein Nutzer "Jürgen aus Stuttgart" sogar: "Als Fahrgast der S-Bahn war das sogar subjektiv wahrnehmbar. […] Wenn man dort jeden Tag fährt, fällt einem das sofort auf." Ein anderer bemerkt, wenn das Material in die Tunnelbaustelle gerutscht wäre, wäre das dort ja sofort entdeckt worden. Tatsächlich scheint sich die Stelle knapp neben der östlichen Tunnelröhre zu befinden.

Fest steht, dass die S-Bahn in den Tagen nach dem 14. Juni auf die Fernbahngleise ausweichen musste und dass noch bis in den Juli hinein sämtliche S-Bahnen, Fern- und Regionalzüge die Stelle im Schneckentempo passierten. Natürlich stellt sich die Frage, wie das passieren konnte. Und wie sichergestellt werden kann, dass es sich nicht wiederholt. Der Tunneleinbruch von Rastatt im August 2017 ist noch nicht vergessen.

Die DB weiß die Ursache nicht – und gibt Entwarnung

Einsilbig bleibt die Auskunft der Bahn. "Weshalb sich der Schotter abgesenkt hat, ist noch nicht abschließend geklärt", antwortet S-Bahn-Sprecher Reinhold Willing auf Kontext-Anfrage an die Pressestelle des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm. "Die Absenkung wurde umgehend bemerkt und behoben. Dabei kam zum Verdichten des Schotters, wie in solchen Fällen üblich, eine der gängigen Stopfmaschinen zum Einsatz. Seitdem ist die Gleislage stabil."

Das mag sein. Und die Züge verkehren inzwischen auch wieder im gewohnten Tempo. Trotzdem sollte so etwas eigentlich nicht vorkommen. Und solange die Ursache nicht feststeht, lässt sich genau genommen auch nicht ausschließen, dass es sich wiederholt. Warten, bis etwas passiert und dann Langsamfahrstellen einrichten, wie es die Bahn nach dem verheerenden Zugunglück bei Garmisch am 3. Juni dieses Jahres getan hat, reicht nicht. Die Sicherheit sollte gewährleistet sein.

Es ist nicht die erste Panne in der rund 1,5 Kilometer langen Obertürkheimer Kurve, die von der Verzweigung unter dem Neckar bis zu der Stelle reicht, wo die Schienen bei Obertürkheim wieder an die Oberfläche gelangen. 2018 drang so viel Wasser in die Baustelle ein, dass das Projekt für zwei Jahre zum Stillstand kam. 30 Liter pro Sekunde: kein Pappenstiel. Wo heute die Hafenbahnstraße verläuft, befand sich bis 1968 das Bett des Neckars. Christoph Hofrichter kann sich noch gut daran erinnern, damals war er 20 Jahre alt.