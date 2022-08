Eva Hosemann liest Kontext: Gäubahn-Chaos für die Ohren

Stuttgart 21 und Gäubahn Varianten-Chaos

In der Frage, was wegen Stuttgart 21 mit der Gäubahn geschehen soll, bricht sich der Irrsinn Bahn. Immer neue Varianten für Alternativstrecken werden aus dem Hut gezaubert, ein offener Brief jagt den nächsten, und nun folgen noch zwei Gäubahngipfel…