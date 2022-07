Auf der Straße: Der Platz des Unholds

Mit den "Muckern" waren Fromme wie die Pietisten gemeint, mit Strauß der rebellische schwäbische Philosoph und Theologe David Friedrich Strauß, mit Dulk der lange in Stuttgart lebende Dichter und Revolutionär Albert Dulk, mit Lassalle der SPD-Urvater Ferdinand Lassalle. Der Kritiker schrieb weiter: "Längst geht in den Kreisen der Haute volée und finance der Klingelbeutel herum für ein in hiesiger Stadt aufzustellendes Bismarck-Denkmal." Wenn "die Bismarckanbeter" das Bildnis "ihres Angebeteten in einem eigenen Tempel (etwa im oberen Museum oder in der Liederhalle) aufstellen wollen, so ist dagegen nicht das Geringste einzuwenden. Aber gegen das Aufstellen desselben an einem öffentlichen Platz protestiere ich energisch, und ich bin überzeugt, dass Tausende unter den hiesigen Einwohnern ganz ebenso gesinnt sind". So gesehen ist es überfällig, dem heiligen Bismarck seinen Platz streitig zu machen. Adios, du Otto.

1890 wurde dem ausschweifenden Säufer und Sozialistenfresser der Stuttgarter Ehrenbürgerbrief verliehen. Bis heute ist der ehemalige Reichskanzler in der Stadt so stark präsent, wie der Historikerstreit um staatsmännisches Renommee und reaktionäre Rücksichtslosigkeit des "Blut und Eisen"-Provokateurs andauert.

Da ging noch was in den Medien

Wenig bekannt ist die Geschichte des Ferdinand Cohen-Blind. 1844 wird er in Mannheim geboren, sein Stiefvater ist der Demokrat Karl Blind, seine Mutter Friederike Cohen. Nach der gescheiterten 48er-Revolution fliehen sie ins Exil nach Paris und London. 1862 kommt Ferdinand zurück, ist erst Gasthörer an der Tübinger Uni, dann Student der Landwirtschaftlichen Akademie Hohenheim. Nach seinem Abschluss fasst er den Plan, Bismarck zu töten, um Kriege zu verhindern.

Am 7. Mai 1866 gibt er in Berlin, Unter den Linden, fünf Schüsse auf den preußischen Ministerpräsidenten ab. Drei Kugeln streifen den fettleibigen, wegen einer Erkältung dick Vermummten, zwei prallen an seinen Rippen ab. Der Attentäter wird verhaftet. Im Polizeipräsidium schneidet er sich die Halsschlagader durch und stirbt, 22 Jahre jung. Bismarck erholt sich rasch.

In Württemberg ist der rüde Chauvinist bei vielen verhasst. Auch König Karl, seit 1864 auf dem Thron, findet Otto gar nicht gut. Der preußische Zyniker hat mit Blick auf die Homosexualität des Königs gespottet, Karls Frau Olga sei der "einzige Mann am württembergischen Hof". Cohen-Blind wird auf dem Berliner Nikolai-Friedhof verscharrt und in Stuttgart als Held gefeiert. Das Parteiblatt der württembergischen Demokraten schreibt: "Es wird sich niemand getrauen, den jungen Mann für einen schlechten Deutschen zu erklären, der sein Leben daran gegeben hat, um das Vaterland von einem solchen Unhold zu befreien." Seinerzeit ging noch was, in den Medien.

Vom Unhold Otto bleibe bitte nur der Bismarckhering

Im Zweiten Weltkrieg blieb der Bismarckplatz von den Bomben der Alliierten weitgehend verschont. Von geheimnisvollen Hintergründen erzählte mir mal Helmut Schneider, ein Stuttgarter Musiker, der schon in den Sechzigern in der Politrockband Hotzenplotz um den späteren ARD-"Rockpalast"-Moderator Albrecht Metzger Posaune spielte. Als Kind verbrachte er die Ferien bei seinen Großeltern, der Familie Brutsch, im Haus Nummer 3 am Bismarckplatz.

In einer der Bombennächte, berichtet Schneider, war der Sohn Robert Brutsch als Wehrmacht-Funker auf Heimaturlaub und konnte hören, wie britische Funker im Nachbarhaus der Royal Airforce Informationen sendeten. Nur deshalb, glaubten Schneiders Großeltern, habe man den Bismarckplatz nicht bombardiert. Robert kam später an der Front ums Leben.

Besagtes Haus Nummer 3 ist auf der kleineren Seite des Bismarckplatzes, der von der Schwabstraße tranchiert wird. In der Nähe steht ein Toilettenhäuschen, das laut Stadtplanung ein Café werden soll. Wie auch immer die Geschäfte im Westen verrichtet werden: Hoffen wir, dass vom Unhold Otto nur die Bismarckheringe am Marktstand bleiben. Sofern sie nicht, wie einst in der DDR, klassenbewusst in "Delikateßheringe" umgetauft werden.