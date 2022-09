Gas und Gasumlage: Geldbegier vom Genfer See

Axpo ist, ausweislich der eigenen Homepage, "die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie und internationale Vorreiterin im Energiehandel und in der Vermarktung von Solar- und Windkraft." Dass die AXPO-Tochter den Deutschen auch russisches Erdgas vertickt und sich Umlage-Gutschriften erhofft, löste in der Schweiz Erstaunen aus. "AXPO hat sich bisher mit derartigen Dienstleistungen nicht bemerkbar gemacht", kommentierte das Züricher Finanzportal "Inside Paradeplatz". Das Reizvolle an diesen Deals sei, die Deutschen weiter zu Gaslieferungen in die Schweiz anzuhalten, so das Portal. Der Grund: Die Eidgenossen haben keine Gasspeicher, sind im kommenden Winter also auf Gaslieferungen der bedrängten Deutschen angewiesen.

Die Liste offenbart, dass die schöne Schweiz bislang eine Drehscheibe für russisches Gas nach Deutschland war. Denn neben AXPO haben vier weitere Unternehmen Ansprüche auf die Gasumlage angemeldet: der Stahl- und Rohstoffkonzern Duferco und der Gashändler Enet Energy in Lugano sowie die in Genf residierenden Ölhandelsgiganten Gunvor und Vitol. "Während das deutsche Volk auf seinem Winter-Gas eine happige Sondersteuer bezahlen muss, sind es Schweizer Unternehmen, die mit Gaslieferungen nach Deutschland den goldenen Schnitt machen", kommentiert "Inside Paradeplatz".

Um die beiden Genfer Konzerne ranken sich Skandalgeschichten. Die auf Zypern registrierte Gunvor Group erzielte in 2021 einen Jahresumsatz von 135 Milliarden Dollar, und auch das erste Halbjahr 2022 verlief erfreulich: der Umsatz stieg nach Medienberichten um 200 Prozent. Gegründet wurde die Firma 1997 vom Schweden Torbjörn Törnqvist und dem Russen Gennadi Timtschenko. Letzterer gilt als enger Freund von Putin, weshalb immer wieder Gerüchte die Runde machten, wonach der russische Staatspräsident selbst Anteile an der Gruppe hielt. Timtschenko landete nach der russischen Krim-Annexion 2014 auf einer US-Sanktionsliste. Einen Tag vor Sanktionsbeginn verkaufte der Russe seine Unternehmensanteile an seinen Partner Törnqvist.

Gunvor-Chef Törnqvist: 1,8-Milliarden-Dollar-Vermögen

Törnqvist wiederum schüttete sich im Folgejahr 2015 eine Sonderdividende über eine Milliarde Dollar aus, was ein Allzeit-Rekord unter den rund 900 in der Schweiz angesiedelten Rohstoffkonzernen ist. Mit einem Vermögen von 1,8 Milliarden Dollar rangiert der 69-jährige Schwede auf Platz 1.645 der aktuellen Forbes-Milliardär-Liste. Ein armer Schlucker im Vergleich zum gleichaltrigen Timtschenko, der es aktuell mit 20,8 Milliarden Dollar auf Platz 74 der Superreichen-Hitliste schafft. Und dies, obwohl er seit Putins Ukraine-Überfall auch auf Sanktionslisten der EU und Großbritanniens steht. Dass sein Vermögen in Europa eingefroren und seine Yacht in San Remo beschlagnahmt wurde – verschmerzbar: vor allem die Anteile an russischen Energiekonzernen lassen Timtschenkos Reichtum derzeit rasant wachsen.