"Zu Hause zwischen ihren Bildern"

Vier große Einzelausstellungen hat der Württembergische Kunstverein Ida Kerkovius zu Lebzeiten gewidmet. Einige der wichtigsten Galerien wie Vömel in Düsseldorf oder Günther Franke in München vertraten sie. An 75 Ausstellungen war sie in der Nachkriegszeit beteiligt, unter anderem 1961 mit zwanzig Arbeiten an der großen Ausstellung "Hölzel und sein Kreis" zur Wiedereröffnung des Kunstgebäudes. "Paradoxerweise war sie bisher weder auf der documenta noch auf der Biennale vertreten", wundert sich Kurt Leonhard. Gemeint ist die Biennale von Venedig, denn auf der zweitältesten Biennale der Welt in São Paulo waren 1957 drei kleinere Arbeiten zu sehen.

Nach ihrem Tod 1970, im Alter von 90 Jahren, ließ das Interesse nach. In der Galerie der Stadt Stuttgart (heute Kunstmuseum) gab es 1979 noch eine Einzelausstellung. Die Staatsgalerie subsummierte sie 1985 unter "Die fünf Stillen im Lande". Still waren weniger die Künstler selbst. Sie wurden eher mit Schweigen übergangen. Die erste Museumsausstellung nach langer Zeit fand 1998 in der Städtischen Galerie Böblingen statt. Deren damalige Direktorin Eva-Marina Froitzheim ist heute Kuratorin im Stuttgarter Kunstmuseum, das einige Hauptwerke besitzt, aber den 50. Todestag wie schon das Bauhaus-Jubiläum ungenutzt verstreichen lässt.

Dabei erfreut sich das Thema Frauen am Bauhaus und in der Moderne in den letzten Jahren außerordentlicher Beliebtheit. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, Radio- und Fernsehsendungen sowie zahlreiche Zeitungs- und Zeitschriftenartikel zum Thema. Zwar war Kerkovius mit ihren damals 41 Jahren nicht die durchschnittliche Bauhaus-Schülerin – aber macht sie das weniger interessant? Sicher nicht, jedenfalls haben in den letzten Jahren, nach einer großen Ausstellung in Regensburg, auch Chemnitz, Engen im Hegau und Apolda, in der Nähe von Weimar, wichtige Kerkovius-Ausstellungen veranstaltet.