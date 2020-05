Hirnquarantäne

Jetzt wäre hier der Moment gekommen, ausführlich über die Familiengeschichte der Vollmöllers und ihre Trikotagenfabrik im Stadtbezirk Vaihingen zu berichten – ich mache es aber kurz, quasi im Vorbeigehen. Ein Sohn der Fabrikantenfamilie war der 1878 geborene Karl Vollmöller, der sich angesichts seines globalen Wirkens später Vollmoeller schrieb. Mehrfach habe ich in Zeitungskolumnen auf den weltmännischen Autor und Kulturmanager hingewiesen, allerdings ohne jede Resonanz.

Vor Kurzem erinnerten Cineasten an die Premiere des legendären Films "Der blaue Engel" am 1. April 1930 im Berliner Gloria-Palast am Kurfürstendamm, und schon sind wir wieder mitten in Stuttgart. 2019 hat der Berliner Autor Edgar Rai seinen Roman "Im Licht der Zeit" über die Entstehung des Films veröffentlicht, zu seinen Hauptfiguren gehört das Universalgenie Karl Vollmoeller, einer der Drehbuchautoren. Der Romanautor sagt über ihn: "Das ist jemand, der in unserem Bewusstsein überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber aus dem Berliner Kunstleben der Weimarer Jahre war er überhaupt nicht wegzudenken. Er hat einfach alles gemacht und war überall, hatte wahnsinnig viele Verbindungen, auch ins Ausland. Er war selbst Theatermacher, hat ein Stück geschrieben, das sogar am Broadway lief. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, diesen Film zu machen - ohne selbst davon zu profitieren-, und zwar mit den Leuten, die er sich dafür gedacht hat. Er hat diesen Film möglich gemacht."

Karl Vollmoeller starb 1948 in Hollywood, seine Leiche ließ die Berliner Schauspielerin Ruth Landshoff-Yorck 1951 nach Stuttgart überführen. Das Familiengrab der Vollmöllers findet man auf dem Pragfriedhof.

Martha Gellhorn in Stuttgarter Weltkriegsbibliothek

Über dieses Thema ließe sich noch viel erzählen, wäre mein Hirn besser gelüftet und nicht auf die womöglich nächste Katastrophe fixiert. Als mir bei einem Spaziergang durch den Rosensteinpark beim Blick auf die Bänke, den Raststätten meines Müßiggangs, die Gefahr der Arbeitslosigkeit und der drohende Aufwind für die Faschisten durch den Kopf geht, fällt mir eine Geschichte der großen amerikanischen Reporterin und Schriftstellerin Martha Gellhorn ein. In der Edition Tiamat ist kürzlich ihre Textsammlung "Das Gesicht des Friedens. Reportagen 1960–1987" erschienen. "Eine bösartige Kampagne gegen die Arbeitslosen wächst durch Mundpropaganda und in der Presse. Man will uns glauben machen, dass die Arbeitslosen Schmarotzer, wenn nicht geradezu Betrüger sind, die lieber von staatlichen Geldern leben als ehrliche Arbeit verrichten", schreibt sie 1977 in einem Artikel für The Observer.

Jetzt kann man fragen, wie ich in meinem von heftigen Sprüngen gepeinigten Hirn ausgerechnet auf Martha Gellhorn, die zeitweilige Ehefrau Ernest Hemingways, komme. Es ist nur ein kleiner Schritt. Im Schloss Rosenstein war einst die berühmte, 1944 bei einem Luftangriff zerstörte Stuttgarter Weltkriegsbücherei untergebracht, und in einem ihrer Briefe berichtet die Schriftstellerin, wie sie in den Dreißigerjahren "zum Arbeiten und Recherchieren in der Weltkriegsbibliothek in Stuttgart" weilte.

Ich werde noch oft über meinen Friedhof spazieren müssen, bis ich die Gedanken aus der Corona-Quarantäne befreien und ein paar Dinge in Abwesenheit des großen Herrn Hirntod zu Ende erzählen kann.



