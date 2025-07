Heilbronns Strippenzieher: Lidl lohnt sich nur für Schwarz

Bei einem Vermögen von 44 Milliarden Euro ist diese Frage eher rhetorischer Natur, neu für den Berichterstatter ist die Begrifflichkeit. In diesen ökosozialistischen Kreisen spricht man nicht mehr von "Superreichen", sondern von "Über-Reichen". Rosswog sagt, "super" klinge zu positiv, "über" komme der Sache schon näher – bei Schwarz und Heilbronn idealtypisch gar, weil beides ein Symbol sei für den "Über-Reichtum" und die "zum Schreien große Ungerechtigkeit". Er hat errechnet, dass eine Kassierer:in 1,5 Millionen Jahre bei Lidl malochen müsste, um das Vermögen ihres Arbeitgebers zu verdienen.

Deshalb steigen sie auch mit einem Banner auf das Vordach des Heilbronner Bahnhofs, das die Reisenden in der "Dieter-Schwarz-Stadt" willkommen heißt, deshalb verteilen sie Flugblätter, die eine "Prise Utopie" vermitteln sollen, deshalb klettert der linke Abgeordnete und gelernte Forstwirt Marcel Bauer (der mit der Baskenmütze aus dem Bundestag geflogen ist) auf einen Baum, der gefällt werden soll, und sagt, die Menschen bräuchten Grün und keine Yachten, deshalb posieren sie vor dem Rathaus in Harry-Mergel- und Dieter-Schwarz-Masken – in Freundschaft verbunden –, um zu zeigen, wie eng die Bande sind. Mergel (SPD) ist der Oberbürgermeister der Stadt und von Schwarz empfohlen.

So aufregend ist das nun alles nicht – oder doch, weil solcher Protest so selten ist? Das Medieninteresse sei außergewöhnlich groß gewesen, strahlt Rosswog. Der SWR hat gefilmt, die Stuttgarter Fusionsblätter haben berichtet, die örtliche "Heilbronner Stimme" mit der Einschränkung, es habe "wenig Resonanz" gegeben. Sogar der "Münchner Merkur" habe angerufen, erzählt er. Am besten gefallen hat ihm die "Frankfurter Rundschau", die sich fragte, ob in der Käthchen-Stadt "moderner Feudalismus" herrsche.

Kein Foto, kein Interview, ein Schleier des Schweigens

Kann man so sehen, aus der Perspektive von Florian Vollert sowieso. Er ist der Kreisvorsitzende der Linken und erlebt eine Kommunalpolitik, die sich im magischen Dreieck abspielt. Zwischen Schultes, Schwarz und der "Stimme", dem Zeitungsmonopolisten. So könne es geschehen, berichtet er, dass der Gemeinderat aus der Zeitung erfahre, welche (vorher ausgekungelte) Baupläne ihm zur Abstimmung vorgelegt würden, und das Gremium trotzdem Ja sage, bei einer Gegenstimme der Linken, die sich in der Berichterstattung aber nicht wiederfindet. Vollert wünschte sich vielmehr eine Debatte über einen Mietendeckel, um Wohnraum bezahlbar zu machen. Nicht nur für "Dieters Programmierer:innen".

Das ist die Kehrseite des Heilbronner Wunders, an dessen Firmament alsbald ein schwäbisches "Silicon Valley" funkeln soll. Dank Dieter Schwarz, der "ganz großen Unternehmerpersönlichkeit", wie es der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht. 85 Jahre ist Schwarz alt, Ehrenbürger, ein unsichtbarer Milliardär, einem Phantom gleich, von dem es kein Interview, kein aktuelles Bild gibt, obwohl er am öffentlichen Leben teilnimmt. Es sieht so aus, als schützten ihn die Einheimischen in der Anonymität, damit er nicht weglaufen oder gestohlen werde.