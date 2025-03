Wellnesshotel im Büdingen-Park: Konstanz und sein Luxusinvestor

Die Geschichte endet wie so viele dieser Art, in denen sich die öffentliche Hand nicht auf ein Grundstück legt: Schließlich tauchte ein tatkräftiger Investor auf, der schweizerische Hotelier Hans Jürg Buff, kaufte das Areal und errichtete in den letzten Jahren auf dem Gelände ein großes Luxushotel als "Medical Resort". Es soll laut Webseite im April eröffnen und hat einen ganz besonderen Anspruch: "In unserem ganzheitlichen Gesundheitsresort verschmelzen [sic!] höchster Komfort eines 5-Sterne-Hotels mit einer einzigartigen medizinischen Betreuung."

Das ist keinesfalls untertrieben: Drei Wochen zu zweit inklusive der Therapie "Buffmed Advanced" und einem Shuttle-Service vom und zum Züricher Flughafen kosten derzeit auf der Homepage des "Buff Medical Resort" für September 2025 im Deluxe-Doppelzimmer 71.470 Euro, in der Suite Superior 121.660 Euro. Im Preis inbegriffen ist dabei eine Vollpension nach der F.X. Mayr Diät; Schleckermäulchen, die einer Milch-Semmel-Diät nichts abzugewinnen vermögen, können ein Gourmet-Menü hinzubuchen.

"Qualitätstouristen" herzlich willkommen

Der alte Traum einiger Konstanzer Touristiker:innen, mehr "Qualitätstourismus" in die Stadt zu locken, scheint damit in Erfüllung zu gehen: "Qualitätstouristen" sind Reisende, die nicht nur wie normale Touris für ein Wochenende an den See kommen, um nach einem Spaziergang am Wasser eine Pizza zu essen und mindestens ein Bier zu viel zu trinken; es handelt sich vielmehr um betuchte Menschen, getrieben von einem regen Interesse an der reichen Geschichte und Kultur der Konzilstadt am See, die länger und damit nachhaltiger bleiben (und dabei mehr Geld in der Stadt lassen sollen). So zumindest die Theorie …

Nur Gewinner also aus Sicht der entzückten Stadtverwaltung und des beglückten Investors, der sich hier für einen höheren zweistelligen Millionenbetrag einen Traum erfüllen wollte.

Aber ein Gewinn auch für die gewöhnlichen Konstanzer:innen?

Der Ärger war wohl programmiert, denn das Gebäude sollte schnell erheblich wuchtiger werden als in der städtischen Planung vorgesehen: Der örtlichen Tageszeitung "Südkurier" sagte Buff im Februar 2018, er müsse größer als geplant bauen, "um das Personal unterzubringen. Zu den 113 Gästezimmern seien 60 bis 70 Personalzimmer nötig, weil die Mitarbeiter in Konstanz kaum eine andere Chance auf eine Wohnung hätten. Außerdem brauche die geplante ökologisch orientierte Holzbauweise, die er für ein Luxus-Gesundheitshotel als besonders geeignet erachte, deutlich mehr Platz als ein Stahlbetonbau."

Höher, weiter, profitabler ist die bauolympische Devise

Die immer zahlreicher und vernehmlicher gewordenen Kritiker des "Buff Medical Resorts" äußerten bald den Eindruck, dass hier ein Bauherr ohne Rücksicht auf den historischen Parkcharakter des Grundstücks ein Maximum an umbautem Raum und an Baumfällungen aus der Stadtverwaltung herauszukitzeln versuchte – und dass ihm eine nur allzu willfährige Stadtverwaltung so weit wie nur irgend möglich in Siebenmeilenstiefeln entgegenkam. Und wenn es ging, auch noch einen Schritt weiter.