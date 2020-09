Zaun und Mensch: Mal Schutz, mal Ausgrenzung

Vor Jahren schon wurde der Protestzaun der Stuttgart-21-Gegner im Haus der Geschichte Baden-Württemberg ausgestellt. In naher Zukunft wird dort auch jener Zaun zu sehen sein, der während des Corona-Lockdowns Kreuzlingen und Konstanz voneinander trennte. Dabei hätten Zäune längst ihre eigene Ausstellung verdient – zumal im Südwesten.

Musste das Haus der Geschichte (HdG) Baden-Württemberg 2010 beim S-21-Bauzaun noch ein wenig darauf gestoßen werden, so handelte es diesmal früh aus eigenem Antrieb: Anfang Juni verlautete es bereits, dass der Zaun, der zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwischen März und Mai sechs Wochen lang das schweizerische Kreuzlingen vom deutschen Konstanz trennte – und damit viele deutsch-schweizerische Familien, Liebespaare und Freunde – ins HdG kommen solle. Am 16. Juni nahm ihn Direktorin Paula Lutum-Lenger vom Konstanzer Landrat Zeno Danner (parteilos) in Empfang. Ab wann genau er als museales Exponat zu sehen sein wird, ist noch unklar; der Corona-Zaun werde in den nächsten Jahren entweder in der Dauerausstellung oder in einer Sonderausstellung zum Thema "Liebe" präsentiert, heißt es aus dem HdG.

Aber eigentlich hätten Zäune längst ihre eigene Ausstellung verdient. Nicht nur, weil mit dem Obergermanisch-Raetischen Limes ein Teil des Grenzwalls des römischen Reiches auf württembergischem Gebiet liegt, Schwaben also über bedeutendes Weltzaunerbe verfügt. Der Zaun als solcher ist ein faszinierendes Gebilde, das von der Vertracktheit des Verhältnisses zwischen Freiheit und Einschränkung, Offenheit und Geschlossenheit zeugt. Vielleicht ist die folgende Anekdote geeignet, das Wesen des Zaunes in all seiner Ambivalenz zu veranschaulichen.