Das Wettern der Woche: Kanonen statt Butter

"Das Streben nach immer mehr Profit ist die Krankheit jener, die unersättlich sind in ihren Versuchen, ihre Macht zu vervielfachen und dabei vor nichts zurückschrecken", glaubt ganz fest Franziskus, der in Rom mit dem Tode ringt. Weiß Gott – vielleicht hat ihm Elon Musk ja was in den Gesundheitstee getan?

Die durch Schuldenbremsen und Dummheit marode gemachte Infrastruktur in Deutschland soll koalitionsgerecht wieder kriegstüchtig auf Vordermann gebracht werden, auch für rein zivile Zwecke. Oder lassen wir das Thema Luftschutzbunker lieber erst mal weg? Bunker mit Wärmepumpe und Solardächern als Renner: Warum nicht? Überdies kann neuerdings beim Bunkerbau auch umweltfreundlicher und (nach einem Krieg) wiederverwendbarer Beton eingesetzt werden.

Die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) hat Richtlinien aus wissenschaftlichen Erkenntnissen im Strahlenschutz zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit entwickelt, denn wer weiß denn sowas? "Gehen Sie ins Haus und bleiben Sie dort für 24 Stunden. Begeben Sie sich in die Mitte eines Gebäudes oder in einen Keller, um so viel Material wie möglich zwischen sich und die radioaktiven Stoffe zu bringen." Und es braucht in jedem Keller einen Notvorrat an Lebensmitteln und Trinkwasser (bitte keine Plastikflaschen verwenden – PFAS!) für wenigstens zwei Tage. Klar, das ist nur der erste Schritt, bevor der Russe kommt. Wie es dann weitergehen könnte, weiß ich als Kriegskind und Zeitzeuge und kann Ihnen immer gern auf die Sprünge helfen. Schisslaweng!

Aber noch etwas: Die Sache mit der Infrastruktur hat natürlich auch ihr Gutes. Sie ist ein Verkaufsargument für die weiteren Kröten, die – schmackhaft gemacht – auch von den "grünen Spinnern" (Merz) geschluckt werden müssen. Kanonen statt Butter.

In Syrien zählt man dieser Tage 2.000 Tote – vor allem Zivilisten, Frauen, Kinder. Die CDU zählt nur die Hälfe, aber auch sonst zählt niemand gern richtig, wegen der Dunkelziffern. Fest steht, Stand 10. März 2025: Für die CDU/CSU, SPD und die Grünen gibt es so oder so kein Bleiberecht mehr. Entschuldigung, aber ich meine es so, denn die Regierung sagt: Ein Land gilt in Deutschland als "sicheres Herkunftsland”, wenn dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und der Staat prinzipiell in der Lage ist, seine Bürger:innen vor nichtstaatlicher Verfolgung zu schützen.

Bösartig und korrupt sind die Regimes allesamt – natürlich immer außer uns und vielen unserer Verbündeten. Wir sind die Guten und dürfen bleiben, aber bitte mit Sahne und Hunde an die Leine.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.